La Ronda Nord avança amb l’estudi informatiu però encalla en la integració paisatgística

El projecte de la Ronda Nord, infraestructura dissenyada per millorar la mobilitat de Sabadell i el conjunt del Vallès, ha viscut recentment una situació contradictòria. Mentre una part essencial dels tràmits avança amb normalitat, un altre element clau del projecte ha quedat aturat per falta d’interès empresarial, fet que obliga l’administració a replantejar la situació.
En concret, el concurs públic per redactar l’estudi d’integració territorial i paisatgística del tram entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès ha quedat desert. Cap empresa s’ha presentat a la licitació, tot i que es tractava d’un document fonamental per garantir que el futur traçat s’adapti a l’entorn i minimitzi l’impacte ambiental i visual sobre el territori.
Aquest estudi, valorat en prop de 168.000 euros, havia de definir com s’integraria la infraestructura en el paisatge, incloent-hi recreacions virtuals i anàlisis detallades del territori. La manca d’ofertes obliga ara la Generalitat a reformular o tornar a convocar el concurs, amb l’objectiu d’evitar retards en un projecte que és clau per descongestionar el trànsit i millorar les connexions entre municipis.
Paral·lelament, sí que ha prosperat l’adjudicació de l’estudi informatiu de la Ronda Nord, que és el document principal per definir el traçat de la futura via. Aquest pas permet continuar avançant en la planificació global de la infraestructura, considerada prioritària pel Govern.
La Ronda Nord forma part del desenvolupament de la B-40, una via pensada per connectar diferents punts del Vallès i millorar la mobilitat comarcal. El calendari actual preveu que les obres puguin començar al voltant del 2028, sempre que els estudis previs avancin sense nous obstacles.