El PP de Sabadell proposa un pla per reactivar el comerç de barri i evitar la desertització comercial

El grup municipal del Partit Popular de Sabadell portarà al proper Ple "una moció amb l’objectiu d’impulsar el comerç de proximitat i reforçar els eixos comercials de barri", en un context marcat per les dificultats que travessa el petit comerç.
La portaveu del grup, Cuca Santos, ha recalcat que "el comerç de proximitat és un dels pilars de l’economia local i un element clau per a la cohesió social i la vida als nostres barris", i també ha alertat "del risc creixent de desertització comercial en algunes zones de la ciutat si no s’actua amb mesures concretes".
Segons el PP, el petit comerç s’enfronta a reptes com l’auge del comerç electrònic, l’augment dels costos i els canvis en els hàbits de consum, factors que estan provocant el tancament progressiu d’establiments i la pèrdua d’activitat als barris.
En aquest sentit, Santos ha remarcat que "la desaparició del comerç de barri no és només una qüestió econòmica; té un impacte directe en la qualitat de vida, especialment per a persones grans o amb menor mobilitat, i també en la configuració urbana de la ciutat".
La moció inclou un seguit de mesures per revertir aquesta situació. Entre les principals propostes, destaca la millora de la promoció del comerç local a través de la plataforma Visit Sabadell, amb la incorporació d’un mapa comercial i una classificació diferenciada dels diferents eixos de la ciutat. També es plantegen actuacions per millorar l’accessibilitat, com l’optimització de l’aparcament i una millor gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
A més, el text proposa mesures per millorar l’entorn urbà i dinamitzar econòmicament els barris, així com la revisió de la normativa de terrasses per unificar criteris i reduir costos per als hostalers. També s’inclou la revisió de la taxa de residus per ajustar-la al volum real generat i la creació d’un espai estable de diàleg entre l’Ajuntament i el teixit comercial.
Des del grup municipal asseguren que "la iniciativa té una vocació constructiva i pretén complementar les polítiques municipals existents en matèria de comerç". En paraules de Santos, "defensar el comerç de proximitat és defensar el model de ciutat que volem: una Sabadell amb barris vius, amb activitat econòmica i amb qualitat de vida".