El Ciervo celebra 104 anys obrint-se al barri amb cultura, tradició i noves propostes

La Societat Coral Recreativa El Ciervo arriba als 104 anys d’història reafirmant el seu paper com a punt de trobada cultural i social a Sabadell. Coincidint amb la festivitat de Sant Josep, l’entitat ha gaudit d'un cap de setmana ple d’activitats amb l'objectiu de fer comunitat i convidar el barri a participar-hi.
"Sempre fem les festes coincidint amb la celebració de Sant Josep", explica la presidenta de l'entitat, Laia Perea, tot recordant l’origen d’aquestes celebracions vinculades al moviment coral dels segles XIX i XX. "És una mica el cultiu de la fundació i de la manera de ser de l’entitat", afegeix, valorant la tradició que ha sostingut el projecte durant més d’un segle.
Amb cent quatre anys a l’esquena, l’entitat viu el moment amb il·lusió però també amb perspectiva de futur: "Per nosaltres és molt important poder-hi arribar, ja són 104 anys, i amb ganes també de l’any vinent celebrar els 105".
La celebració d’enguany ha estat pensada com una porta d’entrada per a aquells que encara no coneixen de prop El Ciervo. "Ha estat una oportunitat perquè la gent que no coneixia el Ciervo vingués alguna de les nostres activitats, no som una entitat tancada", destaca la presidenta. En aquest sentit, remarca que les "activitats han estat obertes a tothom", pensades tant pels socis com per al conjunt del barri.
El programa inclou propostes de totes les seccions de l’entitat: teatre, billar, tenis taula i cultura popular. Entre els actes destacats, hi ha la plantada de gegants celebrada aquest diumenge 22 de març mal matí, on han participat els Bastoners de Sabadell i els Geganters i Grallers de Gràcia, reforçant així el vincle amb altres colles i tradicions populars.
També s'han organitzat activitats familiars com tallers creatius. "Volem que les famílies puguin participar, per això hem fet activitats com pintades de 'tote bags'", explica Perea.
Tot apunta que el 105è aniversari serà especial: "Tenim pensada una festa bastant més grossa, però primer volem acabar de celebrar aquest aniversari i valorar com ha anat", recalca Perea.
