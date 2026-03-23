El canvi d'hora, aquest diumenge: dormirem una hora més o una hora menys?

La matinada d’aquest diumenge entrarà en vigor l’horari d’estiu. A les dues de la matinada, els rellotges s’hauran d’avançar una hora i passaran a marcar les tres. Això implicarà dormir una hora menys, però a partir d’ara hi haurà més hores de llum al vespre. El canvi forma part del sistema vigent a la Unió Europea, que estableix dos ajustos horaris anuals. Tot i que fa anys que es debat la possibilitat d’eliminar-lo i fixar un únic horari durant tot l’any, no s’ha pres cap decisió definitiva i la mesura es manté.\r\n\r\nAmb l’entrada de l’horari d’estiu, el sol es pondrà més tard, fet que allargarà la llum a la tarda i al vespre. En canvi, a primera hora del dia es farà de dia més tard. Aquest patró es mantindrà fins al solstici d’estiu, al voltant de Sant Joan. A partir d'aquell moment, la dinàmica anirà canviant a poc a poc fins que tornem a tenir el canvi d'horari, el darrer cap de setmana d'octubre. \r\n