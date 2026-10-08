Els museus de Sabadell se sumen a les Jornades Europees de Patrimoni

El Museu d'Història de Sabadell, el Museu d'Art de Sabadell i el Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) participaran activament en una nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), que tindran lloc entre el divendres 9 i dissabte 11 d'octubre. Amb l'objectiu d'apropar la riquesa cultural, artística i científica a la ciutadania sabadellenca, els museus de la ciutat han organitzat un programa complet d'activitats gratuïtes. Aquest any, la iniciativa europea s'emmarca sota el lema Patrimoni en risc: reviure, resistir, reimaginar, una reflexió col·lectiva sobre la vulnerabilitat dels béns culturals i naturals, com sobre la importància de protegir-los i projectar-los cap al futur.
Activitats del Museu d'Història al Safareig de la Font Nova
El Museu d'Història de Sabadell centra les seves propostes a l'emblemàtic Safareig de la Font Nova. El divendres 9 d'octubre a partir de les 19 h, es presentarà el mapatge virtual 'Corrent d'interaccions', una acció col·lectiva sobre la soledat no desitjada desenvolupada per Salut Mental Sabadell i el mateix museu, amb la participació de l'artista Tomàs Martí i usuaris dels serveis comunitaris. Paral·lelament, el gimnàs de l'Escola Enric Casassas acollirà una exposició sobre el procés creatiu del projecte. El diumenge 11 d'octubre a les 11 h, s'oferirà una visita guiada per descobrir la història del safareig i el seu tancament modernista, projectat per l'arquitecte Miquel Pascual i Tintorer.
Proposta familiar al Museu d'Art
Per la seva banda, el Museu d'Art de Sabadell proposa l'activitat 'Explora l'exposició permanent del museu!', programada per al diumenge 11 d'octubre a les 12 h. Aquesta visita dinamitzada està adreçada al públic familiar i convida a conèixer de manera participativa les col·leccions d'art acadèmic i d'avantguarda. A través del joc i la creativitat, els participants podran connectar amb les emocions que transmeten les obres d'art. L'activitat és gratuïta, però té aforament limitat.
Portes obertes i divulgació a l'ICP Miquel Crusafont
El Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont s'afegeix a la celebració amb jornades de portes obertes durant tres dies i un programa d'activitats a càrrec del seu equip d'investigació. Entre les activitats destacades hi ha xerrades sobre dinosaures i el Cretaci, visites al laboratori de fòssils, demostracions sobre intel·ligència artificial aplicada a la paleontologia, reconstruccions 3D, paleoantropologia virtual i un taller de paleoart per dissenyar animals extingits. Totes les activitats requereixen inscripció prèvia a la web oficial del museu.