Sabadell tanca el segon agost menys plujós de la darrera dècada

Agost sec a Sabadell. Després d’un juny amb temperatures extremes –aproximadament 1 ºC per sobre de la mitjana històrica dels estius a la ciutat– i un juliol plujós, el vuitè mes de l’any ha estat molt sec i calorós. Les temperatures més elevades es van registrar durant la primera meitat de mes, mentre que els primers ruixats no van arribar fins al dimarts 19 d’agost, quan es van registrar 0,4 mm de precipitació acumulada.
En total, durant el mes passat es va registrar una precipitació acumulada de 10,4 mm a l’estació meteorològica Sabadell - Parc Agrari, gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta xifra el situa com al segon agost menys plujós de la darrera dècada, tan sols per darrere del mateix mes de l’any 2021, quan es va registrar una precipitació acumulada de 6,6 mm. Des del dia 1 d’agost fins al 18 no hi va haver cap rastre de pluja -coincidint amb l’onada de calor que va durar des del 8 fins al 18 del mes passat- i, a partir d’aleshores, van aparèixer alguns ruixats, tot i que van ser força minsos. Dels 31 dies, tan sols va ploure en cinc d’ells: 19 d’agost (0,4 mm), 20 d’agost (5,3 mm), 22 d’agost (1,5 mm), 25 d’agost (0,3 mm) i 27 d’agost (2,9 mm).
Gran diferència amb altres anys
En la darrera dècada, hi ha hagut algun agost que ha estat realment plujós, fet atípic pel darrer mes sencer d’estiu. L’any 2022 es va registrar una precipitació acumulada de 95,6 mm, unes nou vegades més que aquest any, aproximadament. El 2020, en plena pandèmia, va ser el segon agost més plujós de la dècada, amb un registra de pluja acumulada de 83,6 mm o, en tercer lloc, el 2018, amb 77,5 mm de precipitació acumulada.
En general, doncs, es venia d’un juny també força sec i d’un setè més que, per contra, va ser el més plujós de la dècada. Cada vegada vivim estius més canviants, inestables i, sobretot, imprevisibles. Com hem viscut aquest any, alguns mesos vivim una onada de calor, el següent plou i baixen radicalment les temperatures o el següent és dels més secs.