Una dècada endolcint el carrer de Tres Creus

“La gent no em creu quan ho dic, però jo mai havia fet un pastís abans d’obrir aquest negoci”, arrenca Estefania Ramoneda, propietària d’Ok Cupcake, un petit negoci del carrer Tres Creus que tot just avui bufa deu espelmes. D’ençà que va obrir, se n’ha fet un fart de fornejar, tot i que ningú donava un duro pel futur del negoci. “El primer mes, la gent entrava a la botiga per a desitjar-me sort, no per comprar”, recorda, ara entre riures. L’Estefania apostava per una rebosteria creativa, aleshores poc establerta a la ciutat, i buscava fer-se un lloc a Sabadell. “Ara, deu anys després, tinc clients que ja són amics i nens que ara ja són homenets”, explica. “Faig mil pastissos a l’any”, afegeix.
La seva història personal explica part de l’aventura. Ramoneda és d’Esparreguera i va estudiar Dret. Va ser regidora al seu poble, va treballar en una multinacional i tenia una carrera professional consolidada. Però en fer els quaranta, i amb una filla de quatre anys, va decidir fer un gir. “Volia fer alguna cosa més creativa i conciliar més”.
I va entrar per la porta gran: pocs mesos després de l’obertura, guanyaven el premi al Millor Aparador de Nadal 2015, un reconeixement a la màquina que simulava una fàbrica de cupcakes: hi entrava una magdalena i en sortia un cupcake ben guarnit. Una posada en escena que van elaborar les mans del seu marit.“Aquesta botiga existeix per la gent que m’envolta. El meu marit, que ha fet a mà la tipografia que guarneix l’interior; el meu sogre, que va col·locar el paper de la paret; les amigues i clientes que m’han ajudat a guarnir… Tot són trossets de nosaltres”, explica.
El teixit del carrer de Tres Creus també ha estat clau. Ramoneda explica que hi ha una gran comunitat comercial: “Aquí molts comerciants fem vida al carrer. Si algú necessita un cop de mà, tots ens ajudem. Som un equip. El bon rotllo està present, ens coneixem tots”.
Ramoneda no va amb bata pastissera, va amb davantal. “Jo he estudiat dret, no pastisseria”, apunta. “Jo em considero una rebostera amb un concepte molt clar i productes senzills”, apunta. Però la seva tenacitat l’ha portat al triomf laboral. El seu secret, diu, no és màgia, sinó ciència: bons productes, exactitud matemàtica i respectar els tempos de cada recepta. “A partir d’aquí, cadascú té els seus secrets”. En el seu cas, un error la va portar a descobrir la manera de fer un pa de pessic més humit sense necessitat d’almívar, un tret diferencial que ja forma part del seu segell personal.
Entre les seves especialitats destaca la red velvet, encara que insisteix que el seu estil és la simplicitat: “Les coses com més simples, millor”.