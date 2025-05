Aprovada novament la reforma de la ronda de Collsalarca

El projecte de reforma de la ronda de Collsalarca ha estat aprovat de nou aquest dimarts a la Junta de Govern Local després de tirar enrere el que s'havia aprovat inicialment per incorporar-hi l'ús d'un mínim del 5% dels àrids reciclats (grava o pedra). Així ho va reclamar a l'Ajuntament una sentència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que havia acceptat un recurs de l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició.

Pròximament es licitaran els treballs que, un cop comencin, tenen una durada prevista de 14 mesos. Segons la previsió municipal, les obres estaran acabades a principis de 2027. El projecte és un dels més importants en termes d'inversió del mandat: 6,3 milions d'euros. Es preveu renovar el tram que va des de l’avinguda de l’Alcalde Moix fins al carrer de Vinhamala.

Entre els arbres que es renovaran i els que hi haurà nous, se’n plantaran més de 520. També hi haurà noves jardineres similars a les del passeig de la Plaça Major. I els arbres seran de diferents espècies per poder veure l’evolució entre l’estiu i l’hivern, però es buscaran espècies que no produeixin al·lèrgies, per evitar molèsties, ni fruits, per evitar que embrutin el carrer. Totes les places d’aparcament actuals es mantindran i se’n guanyaran 100 segons la previsió. Una cinquantena de places estaran al costat nord del pavelló del Nord i les altres formaran parc del parc del Nord.