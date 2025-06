Armaris refrigerats per recollir comandes les 24 hores del dia al mercat: com funcionen?

Canvis per a fer la compra a Sabadell. A partir d’ara, els clients del Mercat de la Creu Alta podran recollir les comandes que hagin fet a les parades al llarg de les 24 hores del dia. Serà possible gràcies a la instal·lació d’armaris refrigerats que permeten conservar els aliments a l’espera de la seva retirada. Es tracta d’un nou servei que forma part del pla de modernització i digitalització dels mercats municipals. I, casualment, aquestes taquilles intel·ligents estan fabricades per una empresa sabadellenca, Columat.

Els armaris refrigerats s’han instal·lat a peu de carrer, al costat de l’accés al mercat, i funcionaran les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. Què caldrà fer per utilitzar-los? El client farà la comanda al paradista bé via telèfon o WhatsApp, i el comerciant deixarà la comanda a l'armari. En aquell moment es generarà un codi que s’enviarà al client. Amb aquest codi es podrà obrir la guixeta de l’armari multitemperatura i recollir la comanda de forma autònoma.

Presentació de la iniciativa al Mercat de la Creu Alta

Juanma Peláez

L’ús d’aquests armaris no implica haver de fer la compra a través d’una app conjunta. Es podrà fer directament amb el paradista a través dels canals digitals que ell utilitzi.

El projecte forma part de la campanya batejada amb el nom “Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible” de la Diputació de Barcelona, que pretén adaptar els mercats municipals als nous hàbits de consum i fomentar la digitalització.

Nous hàbits de compra

Amb aquest servei es facilita el procés de compra als clients que no poden anar al mercat de forma presencial per feina, horaris incompatibles o falta de temps. Una forma d’apropar el comerç de proximitat a la ciutadania.

Així també es facilita als paradistes la possibilitat d’ampliar els canals de venda (telèfon, web, WhatsApp). Poden atendre clients fora d’horari tradicional sense incrementar l’operativa dins del mercat. I s’incorporen pràctiques digitals noves.

Els nous armaris refrigerats al Mercat de la Creu Alta

Juanma Peláez

La Diputació de Barcelona ha cedit l’ús d’aquests armaris a l’Ajuntament de Sabadell en el marc del subprojecte “Apropant-te el mercat: competitiu, digital i sostenible”, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla inclou altres sistemes com ara el monitoratge d'aforament que també s’ha instal·lat al Mercat de la Creu Alta i Central per conèixer l’afluència de persones.

Una altra millora feta a la llotja de la Creu Alta és la instal·lació d’una doble cancel·la en una de les portes del mercat perquè l’equipament sigui més eficient energèticament.