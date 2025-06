Qui són les 'armilles grogues' que recorren Sabadell cada dia?

Els sabadellencs han advertit en els últims dies la presència de figures amb armilles grogues que volten per la ciutat. Es tracta d'un equip d’informadores que recorre diàriament els carrers de Sabadell per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre temes d’interès general. L'acció, impulsada per l’Ajuntament, posa en el punt de mira la convivència, el civisme i el coneixement dels serveis i recursos municipals a través d’un contacte directe amb el veïnat.

Actualment, les informadores centren la seva acció en campanyes com la tinença responsable d’animals, amb la distribució de bosses i ampolles per fomentar la recollida d’excrements i la neteja d’orins. Al llarg d’aquest mes repartiran, de forma gratuïta, ampolles per a la neteja d’orins. També difonen les mesures a prendre per a la prevenció de plagues urbanes, tot facilitant informació útil tant per a domicilis particulars com per a comerços.

Entre les campanyes que fan arribar als diferents districtes, figura, a més, la iniciativa per conscienciar sobre els efectes negatius d’alimentar coloms al carrer, fent èmfasi en els problemes de salubritat, el deteriorament del mobiliari urbà i les possibles afectacions a la salut pública. Una qüestió que està a l'ordre del dia, amb l'aparició de diferents ànecs a l'espai públic sabadellenc.

Per arribar al màxim de persones, les figures es despleguen setmanalment punts informatius en diferents espais públics de tots els districtes. Gràcies a aquesta presència constant al carrer, el consistori destaca que fa arribar la informació municipal de manera més directa i accessible.

Quatre dones

El grup està format per quatre dones participants en un programa d’ocupació amb què se’ls ha ofert un contracte d’un any durant el qual reben formació i treballen desenvolupant serveis que beneficien la ciutat. El projecte està gestionat pel Vapor Llonch i està adreçat a persones en situació d’atur.

Segons destaca el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, la tasca de les informadores és "un exemple d’ocupació amb valor afegit". A través d’aquest servei, manté, no només es generen oportunitats laborals per a persones que ho necessiten, sinó que s’enforteix "la connexió directa entre l’Ajuntament i la ciutadania".

Campanya activa per promoure la formació professional

Una de les accions que les informadores també estan duent a terme actualment és la campanya d’informació sobre l’oferta formativa del Centre de Formació Cal Molins. Aquesta iniciativa busca prestigiar la formació professional com una via d’accés al mercat laboral, amb millors condicions i oportunitats.

Com assenyala el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antoni Rodríguez, l'objectiu és que tota la ciutadania conegui els recursos que ofereix l'Ajuntament per al creixement professional. "És fonamental que ningú es quedi enrere en l’àmbit laboral", sosté. En el cas d’aquesta campanya, activa des de principis d’any i amb previsió de finalitzar a finals d’aquest mes, s’han atès més de 400 persones.