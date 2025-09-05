“TUS escolta la ciutat i ha d’adaptar-se a Sabadell, no al revés”

Els primers autobusos elèctrics ja circulen per la ciutat, però el viatge de Transports Urbans de Sabadell (TUS) tot just comença: l’electrificació total de la flota, l’aposta per la digitalització del ticketing i els canvis en el servei, entre els reptes més immediats.
Nou rècord d’usuaris de TUS el 2024. Polítiques de descomptes del transport públic, digitalització de la xarxa... a què es deu? Els darrers anys hem viscut una evolució molt positiva en el nombre d’usuaris del transport públic a Sabadell. L’any 2024 vam tancar amb més de 16,7 milions de viatges, un nou rècord històric, i aquest 2025 la previsió és superar lleugerament els 17 milions. És a dir, l’augment continua i, de fet, no s’havia produït mai un creixement tan intens i sostingut en tan poc temps. No parem de créixer mes a mes. És un èxit compartit: les polítiques de descomptes impulsades per les administracions i l’esforç de l’Ajuntament i TUS per adaptar i millorar el servei han anat en la mateixa direcció i han fet possible aquest creixement.
Els descomptes en el transport, però, són temporals. Els descomptes han estat fonamentals per al creixement. Si mirem la sèrie històrica, hem passat de 12,6 milions d’usuaris l’any 2015 a més de 16,7 el 2024, i esperem seguir aquesta tendència a l’alça. Quan es treguin descomptes hi haurà un lleuger descens, però molts usuaris es quedaran. Molts ja s’han adaptat a viatjar en autobús i han descobert aquesta comoditat. És una alternativa real al cotxe.
Com s’adapta el servei davant d’aquest increment d’usuaris? No és una tasca senzilla, perquè aquest ritme de creixement no té precedents, i adaptar el servei amb la mateixa velocitat no sempre és possible. Treballem per reforçar línies i millorar freqüències, fem estudis conjuntament amb l’Ajuntament i implementem millores.
Ens podrien dir algunes? Des del 2022 estem reforçant diverses línies. Hem incorporat vehicles addicionals en hores punta a línies com l’L4, L14 i L44, i a l’L5 i L55, que a partir del 9 de setembre milloren la seva freqüència a 8 minuts amb dos vehicles més. El novembre passat vam reforçar també l’L8 en hores de màxima afluència. I hem incorporat tres autobusos articulats, a banda de preparar la compra de més vehicles articulats per reforçar-les més, que circularan tot just després de Festa Major.
El que TUS ja ha estrenat han estat els primers elèctrics. Quin balanç en fan? El balanç és superpositiu superpositiu: són vehicles silenciosos, còmodes i moderns. Hi ha hagut petits ajustos tècnics i un període d’adaptació, però la resposta dels vehicles és molt satisfatòria. Els vehicles estan responent, i la marca i el servei postvenda, també. A banda, també les autonomies són correctes. A cap de les expedicions hem tingut problemes, els autobusos tornen amb un 30 o 40% de bateria restant.
El 55% de la flota és de baixes emissions. Hi ha noves incorporacions previstes? Sí, estem treballant amb l’Ajuntament en una nova licitació per incorporar vehicles nous: autobusos articulats híbrids, autobusos híbrids estàndard i autobusos elèctrics. Gràcies a aquesta operació, en el pròxim any i mig, més del 90% de la flota serà de baixes emissions. Els vehicles més antics es mantindran com a reserva per a cobrir incidències puntuals, però deixaran de formar part activa del servei regular. Així es prioritzarà la fiabilitat i la regularitat del servei.
En termes ambientals, quin impacte tindrà aquesta renovació de flota? L’impacte serà molt significatiu. Amb aquesta renovació, estimem un estalvi anual de 210.000 litres de gasoil, cosa que es tradueix en una reducció d’emissions de prop de 600 tones de COz, 7 tones de monòxid de carboni (CO), 18 tones d’òxids de nitrogen (NOx) i gairebé 4 tones de partícules en suspensió (PM) i caiguda de l’impacte acústic. És un estalvi directe a la ciutat. Carregar un autobús està al voltant d’uns 20 o 25 euros. En gasoil, 150 euros. Un estalvi diari molt gran. Tot i que el cost de compra inicial és molt més gran. A més, els nous vehicles contribueixen també a disminuir la contaminació acústica, un factor molt important per millorar la qualitat de vida dins la ciutat. En conjunt, es tracta d’una aposta clara per un transport públic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Parlem de servei: s’ha parlat molt d’un possible bus nocturn, es farà una prova pilot. També veïns del Raval d’Amàlia i del Molí d’en Torrella reclamen una línia per donar servei al veïnat. Què hi té a dir, TUS? El servei nocturn, des del punt de vista tècnic és factible, però la seva viabilitat depèn d’analitzar conjuntament amb l’Ajuntament la demanda i els recursos necessaris. Al Molí i el Raval, implantar una línia regular en una zona amb baixa demanda habitualment no és la solució més eficient ni sostenible des del punt de vista dels recursos públics. Una opció que estem valorant amb l’Ajuntament és la implantació d’un servei a la demanda, que permeti cobrir la franja nocturna i aquests veïnats de manera flexible i eficient. Caldria, això sí, fer una prova pilot i avaluar tant la demanda com la viabilitat econòmica del model. El que està clar és que TUS escolta la ciutat i ha d’adaptar-se a ella, no al revés. Per exemple: es van ajustar uns horaris d’una línia perquè infermeres del Taulí poguessin continuar fent ús del servei.
TUS té altres reptes al tinter? El repte més imminent és la implantació del nou sistema de ticketing sense contacte pels títols propis de la ciutat. Substituirem les targetes magnètiques actuals per sistemes més moderns i versàtils, sense contacte. Però cap usuari quedarà enrere. Mantindrem les targetes de cartó, que també seran recarregables i es podran gestionar als punts de venda habituals.