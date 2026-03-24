Proposen rutes alternatives d'autobús al Torrent del Capellà durant les obres de ronda Collsalarca

Les obres de remodelació de la Ronda Collsalarca, amb una durada prevista de divuit mesos, han aixecat queixes entre els veïns del Torrent del Capellà, que reclamen més proximitat de les parades de la L80 del servei d'autobús. El projecte es desplegarà en cinc fases consecutives que, segons alerta el grup municipal de Sabadell En Comú Podem, "afectaran de manera notable la mobilitat de la zona i, en especial, el funcionament del transport públic". Les línies L80 i F3, que travessen habitualment el barri, alteren els seus recorreguts en diversos moments, fet que —apunta la formació— "limita el dret del veïnat a disposar d’un servei de bus accessible i regular". Tot plegat, un conjunt d’afectacions que, segons denuncia la formació, suposen un impacte “molt agressiu” per a la mobilitat interna del barri.
Així, el grup municipal proposa un seguit d’alternatives amb l’objectiu de garantir que el veïnat no perdi connexió amb punts essencials de la ciutat, com el Hospital Taulí, el CAP Nord o els principals comerços de la zona. Entre les mesures plantejades, destaca la proposta de nous recorreguts provisionals per a les línies L80 i F3 durant les fases 3 i 4. En el primer cas, es proposa que els autobusos entrin al barri pel carrer de les Hortènsies des de la B-124, baixin pels Clavells i enllacin amb la Ronda Collsalarca en direcció a l’avinguda de l’Alcalde Moix, un tram que romandria obert. En la fase 4, la ruta alternativa mantindria el mateix accés pel carrer de les Hortènsies, però amb continuïtat cap al carrer Vinhamala per recuperar el traçat habitual.
Aquesta alternativa seria simètrica en ambdós sentits, fet que permetria resoldre també el tancament temporal de la parada del carrer de la Selva, tant en sentit nord —cap al barri de la Plana del Pintor— com en sentit sud, en direcció a la Plaça de Picasso i la La Romànica.
El grup també demana al govern que estudïi la possibilitat que la línia L7 torni a entrar al barri pel carrer de les Hortènsies i el dels Clavells, tal com havia fet en altres etapes, per reforçar el servei mentre duren les obres. A més, proposen incorporar, sempre que sigui possible en cada fase, una nova parada en sentit sud a la confluència entre la Ronda Collsalarca i el carrer Arousa, pensada per apropar el bus al centre del barri.