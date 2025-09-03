25 anys d’un esbós que es va fer gran: breu història del Rodet

Quan divendres 5 de setembre la plaça de Sant Roc s’ompli de gent per veure girar el Rodet, farà exactament 25 anys que aquest capgròs es va estrenar com a protagonista indiscutible de l’inici de la Festa Major de Sabadell. El que va néixer com un dibuix senzill a les mans d’un sabadellenc, s’ha convertit en una de les icones més nostrades de la ciutat.
“La Colla de Bastoners de Sabadell em va encarregar dibuixar un personatge en forma de rodet l’any 1998 i en vaig fer tres perfils que van utilitzar en un llibret” recorda l’autor del disseny, Efrén Montoya. Dos anys més tard, el dibuix es va transformar en un capgròs que, des de l’any 2000, gira cada primer divendres de setembre per marcar l’inici de la festa gran. “Encara em sorprèn quan el veig, em fa il·lusió”, afegeix.
El Ball del Rodet no només és un símbol de la Festa Major, sinó també l’origen de la mateixa colla bastonera. “En realitat, el ball de rodet va donar el cop de sortida a la Colla Bastonera de Sabadell. Un grup d’amics va decidir fer un ball popular i, en fer-lo, van descobrir el ball de bastons. Per això, els dos balls han estat sempre vinculats”, explica Laia Pareras, presidenta de la Colla Bastonera. Amb els anys, la tradició ha anat evolucionant. El 2017, per exemple, es va crear la Bobina, una versió petita del Rodet perquè la canalla també pogués participar al concurs de voltes. “El rodet pesa bastant i la Bobina permet que els infants hi puguin prendre part”, puntualitza Pareras.
La cita té dues parts: primer, el concurs de voltes i després el ball pròpiament dit. “Primer es fa el concurs de voltes de la Bobina, després el del Rodet, i finalment el guanyador fa una última competició on es prova de donar el màxim de voltes en un minut”, explica Pareras. El rècord? Una xifra d’unes 120 voltes en 60 segons.
Aquest 2025, per celebrar el 25è aniversari, no hi haurà grans canvis però sí detalls especials: “Vindran músics convidats a tocar el Ball del Rodet i estrenarem un vestuari nou per a la diada dels Bastoners”, avança Pareras.
El concurs començarà a les 18.30 h a la plaça de Sant Roc de Sabadell, i tot seguit, a les 19 h, se sentirà la música pròpia creada fa 25 anys i tothom qui ho vulgui podrà aprendre i ballar el Rodet. Un ball senzill, divertit i col·lectiu que, un quart de segle després, continua girant amb la mateixa força que el primer dia.