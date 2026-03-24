Les barbacoes de Can Puiggener continuen sense data d’obertura

Les barbacoes de l’àrea de Sant Vicenç de Jonqueres, a Can Puiggener, continuen sense poder-se utilitzar tot i que fa temps que estan construïdes. Les noves instal·lacions es van construir per substituir les antigues, que eren molt utilitzades, però les barbacoes continuen tancades i sense data d’inauguració.
L’àrea de pícnic de Sant Vicenç de Jonqueres, coneguda també com l’Àrea d’estada de Sant Vicenç de Jonqueres i situada al costat de l’església, disposa de cinc taules de pícnic amb bancs, quatre barbacoes i aparcament per a bicicletes. Tot i que les instal·lacions estan preparades, el servei de barbacoes està actualment tancat i no es poden utilitzar. En cas que es puguin fer servir, l'espai inclourà una guingueta i les babacoes, que funcionaran amb un sistema de reserva prèvia per ordenar-ne l’ús i garantir-ne el manteniment. A més, l’ús de les barbacoes serà gratuït, i els usuaris hauran de portar la seva pròpia llenya o carbó.
Segons fonts municipals, el motiu d’aquesta situació és que encara no s’ha iniciat el procés de licitació de la concessió que ha de gestionar l’espai. Per aquest motiu, fa anys que els veïns de Sabadell no poden gaudir d’aquest entorn situat a tocar del riu Ripoll.
A la ciutat, altres àrees de barbacoes funcionen amb sistemes similars de gestió i reserva prèvia. Espais com l’àrea de Sant Julià o el Parc Catalunya ofereixen barbacoes que els ciutadans poden utilitzar reservant amb antelació, amb serveis complementaris com punts d’aigua i zones de pícnic. Aquest model permet ordenar l’ús dels espais, alhora que facilita que més famílies i grups puguin gaudir d’activitats a l’aire lliure amb seguretat.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament asseguren que s’està treballant en els tràmits necessaris perquè aquesta concessió surti a licitació, però el procés encara no s’ha publicat. Un cop s’obri, les empreses interessades podran presentar-s’hi i es decidirà qui gestionarà el servei segons els criteris d’adjudicació. Així doncs, l’obertura de les barbacoes dependrà de l’avanç dels tràmits administratius, que encara no tenen un calendari definit.