Ca n’Oriac omple els carrers per reivindicar el comerç de proximitat

Ca n'Oriac ha donat el tret de sortida aquest divendres a la segona edició de la Festa de Primavera, transformant el barri en un espai comercial i lúdic a l'aire lliure. El projecte, impulsat per l'associació de comerciants Comerç Ca n'Oriac, ha fet una passa endavant respecte a l'edició de prova del 2025 i s’estén per l'avinguda de Matadepera amb el propòsit de fer valdre el comerç del barri reforçant el seu paper com a eix de vida comunitària.
Des de primera hora, l’ambient ha estat marcat per una notable afluència de famílies i visitants que s’han apropat per gaudir d’una oferta variada d’activitats. Tallers creatius, animació infantil, exhibicions i propostes organitzades pels mateixos establiments han configurat una jornada pensada per a tots els públics. Les botigues han sortit al carrer amb parades pròpies, decoracions primaverals i iniciatives per atraure nous clients i reforçar el vincle amb el veïnat.
En aquest context, Nieves Peiró, propietària de Lencería Nieves i membre de Ca n’Oriac Comerç, ha destacat que "la iniciativa neix amb la voluntat de donar visibilitat al comerç de barri davant l’augment de les compres en línia". Segons explica, es tracta de demostrar que "als comerços locals es poden fer moltíssimes coses" i recordar que "sense aquest teixit no tindríem res al barri".
Peiró també ha remarcat l’esforç col·lectiu dels comerciants, que han apostat per ambientar els seus establiments i oferir activitats. En el seu cas, ha impulsat propostes familiars com personatges infantils, tatuatges amb purpurina i una decoració especial que, assegura, "ha fet que molta gent s’aturi, sobretot a les galeries", gràcies a un espai visualment atractiu i ple de globus.
La jornada ha comptat també amb la participació d’animadors que han contribuït a dinamitzar l’espai públic. La pallassa Lilina, animadora a la Farmàcia Ca n'Oriac, una de les impulsores de la iniciativa, ha explicat com ha estat la seva arribada: "Quan hem començat, a primera hora, ja hi havia molta gent, amb nens fent cua". Pel que fa a la resposta del públic, es mostrava clara: “sempre s’omple”, assegurava. I entre les peticions més habituals dels infants, no hi ha dubte: “les espases i els gossets amb globoflèxia són els que més triomfen".
Peiró ha detallat que la proposta neix de l’èxit de l’any passat i que enguany s’ha volgut ampliar amb més activitats i implicació comercial. Malgrat les dificultats, ha celebrat la resposta del públic i ha assegurat que "la participació d’aquest primer dia confirma que la iniciativa ha tornat a funcionar", amb la mirada posada en fer-la créixer encara més en futures edicions.
Les activitats continuaran aquest dissabte 11 d’abril amb més propostes per continuar reforçant el comerç local i mantenir viu l’esperit de barri a Ca n’Oriac.
