Veïns sense llum per culpa d'un cable cremat a Sabadell

Ensurt al carrer de la Llebreta, al barri de Torre-romeu de Sabadell. Una dotació dels Bombers de la Generalitat es va haver de desplaçar fins al lloc després que un cable de llum es trenqués i caigués damunt d'un vehicle de la zona. Els efectius van comprovar que no tenia electricitat i van tallar l'element, que havia quedat al mig de la via pública.

L'escena va tenir lloc dimarts al vespre. Els veïns del bloc número 9 del carrer es van quedar sense electricitat. Ràpidament, els Bombers van avisar a Endesa, que va desplaçar-s'hi amb un equip tècnic. Segons confirma la companyia, cap a les tres de la matinada, l'edifici ha recuperat el subministrament.

Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. El vehicle tampoc va patir afectacions i la Policia Municipal desplaçada en l'indret va fer les tasques habituals per localitzar el seu propietari, que no era a l'interior del turisme en el moment de l'incident.

