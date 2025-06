Sabadell es mobilitza aquest estiu per la solidaritat: cites per donar sang i plasma

Punts com l’Antic Mercat de Sant Joan i la Biblioteca de Ponent acolliran diverses jornades de donació de sang i plasma aquest estiu

Amb l’arribada de l’estiu, el Banc de Sang i Teixits intensifica la seva activitat a Sabadell per garantir les reserves de sang i plasma, especialment en un període on les donacions acostumen a disminuir. Durant els mesos de juny i juliol, la ciutat comptarà amb diverses oportunitats per contribuir amb aquest gest altruista i vital.

Les primeres cites arriben a finals de juny, amb una sessió el dia 29 a l’Antic Mercat de Sant Joan, situat a la plaça de Sant Joan, 1, on es podrà donar tant sang com plasma. L’endemà, el 30 de juny, l’equip es trasllada a la Biblioteca de Ponent, a la plaça Ovidi Montllor, 5, mantenint també l’opció de donar sang i plasma.

El mes de juliol arrenca el dia 3 amb la presència d’una unitat mòbil a la plaça Doctor Robert, centrada exclusivament en la donació de sang. El 4 de juliol, el punt de recollida se situarà al Centre Cívic de Can Llong, a l’avinguda d’Estrasburg, 82, amb opció de donar sang i plasma. Aquesta doble opció es repetirà el 5 de juliol, de nou a l’Antic Mercat de Sant Joan.

La setmana següent, el 8 de juliol, serà el torn del Centre Cívic de Creu de Barberà, a la plaça Castelao, s/n, on es podrà donar sang. El 9 de juliol l’activitat continuarà al Centre Cívic de Ca n’Oriac, al carrer Arousa, 2, amb donació de sang i plasma.

El 13 de juliol es tornarà a obrir el punt de recollida a l’Antic Mercat de Sant Joan, mentre que el 17 una unitat mòbil es tornarà a instal·lar a la plaça Doctor Robert per recollir sang. El 18 de juliol es preveu una jornada intensa amb dos punts actius: d’una banda, al Centre Cívic de Gràcia, a la plaça del Treball, 1, i de l’altra, davant d’El Corte Inglés, a Pi i Margall, amb una altra unitat mòbil. Tots dos espais estaran destinats a la donació de sang.

Finalment, el 20 de juliol, el recorregut estival conclourà a l’Antic Mercat de Sant Joan, que una vegada més obrirà les portes per acollir donacions de sang i plasma.

A l'estiu cauen les donacions

Aquesta és una època especialment complicada per a les donacions, ja que el canvi d’hàbits de la ciutadania durant les vacances i la calor pot provocar una disminució de fins al 20% en les aportacions.

El Banc de Sang es marca com a objectiu aconseguir 40.000 donacions durant els dos mesos d’estiu per cobrir les necessitats dels hospitals.