El 2028, data clau per posar fi als instituts de barracons: què en sabem del calendari a Sabadell?

Sabadell té tres centres educatius que funcionen íntegrament en barracons des de fa anys i que esperen amb impaciència els nous edificis: els instituts Narcisa Freixas, Virolet i Arraona. Tots tres projectes estan en marxa, amb calendari i pressupost definits per la Generalitat, però encara caldrà esperar uns quants cursos perquè es facin realitat. Amb l’arrencada del nou curs, fonts municipals exposen sobre quins terminis treballa el Departament d’Educació, que és qui en té la competència.
El Narcisa té terreny i calendari d'obres
El Narcisa Freixas ja té projecte definit, que es va fer amb un procés participatiu previ amb la comunitat educativa. Segons fonts oficials, el concurs d’obra i projecte ja està adjudicat i les obres començaran al llarg de 2026, amb una durada prevista de 18 mesos. Això situa la construcció de l’edifici el curs 2027-2028; encara que el trasllat de la comunitat es feria, probablement, de cara al curs escolar 2028-2029.
L’edifici es construirà en un solar de les antigues cotxeres de la TUS –a la confluència de la carretera de Barcelona amb els carrers Calders i Martí l’Humà– i tindrà capacitat per a 3 línies d’ESO i 2 de batxillerat, en un espai d’uns 4.200 metres quadrats construïts. La inversió prevista és de 7,5 milions d’euros.
I com van el Virolet i l'Arraona?
En el cas del Virolet, que ja té en funcionament l’edifici d’infantil i primària, el projecte del nou edifici de l’ESO va sortir a licitació el juny passat, en un concurs separat del de l’obra. La inversió prevista és d’uns 3,5 milions d’euros, dins del paquet de 12 milions anunciat per la Generalitat per a aquest edifici i el Narcisa Freixas. El calendari previst situa la finalització del nou edifici de secundària del Virolet de cara al curs 2028-2029.
L’Arraona és el centre que fa més anys que arrossega la provisionalitat dels barracons. Més d’una dècada de mòduls i diverses promocions senceres en barracons desesperen la comunitat educativa del centre. El projecte del nou edifici ja està redactat i aprovat, i només falta la licitació de les obres. Els treballs tindran una durada estimada d’uns 24 mesos, cosa que situaria l’entrada en funcionament del centre també cap al curs 2028-2029 (encara que podria finalitzar-se la construcció durant el curs anterior).
El futur institut acollirà cinc línies d’ESO i tres de batxillerat, per reubicar els centenars d’estudiants que hi estudien.
El Sallarès i Pla, pendent
Pel que fa a l’institut Sallarès i Pla, encara queda pendent l’última fase de construcció per completar definitivament el projecte d’institut Escola. Es tracta de l’aulari d’educació infantil, que ja té en marxa la licitació del projecte i de les obres.