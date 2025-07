Els veïns de la zona del CAP Sud, al barri de Campoamor, tornen a aixecar la veu per a denunciar que la situació d’incivisme, baralles i sorolls als voltants dels carrers Feijóo i Concha Espina "s’ha agreujat en les darreres setmanes" coincidint amb el conflicte entre l'Ajuntament i la Policia Municipal —que han decidit no fer hores extres– i ha deixat el barri "sense resposta policial efectiva", apunten fonts veïnals.

Una baralla multitudinària registrada fa una setmana al solar davant del mercat i del CAP ha estat el detonant de la indignació. Segons diferents testimonis i com constaten proves documentals a les quals ha tingut accés el Diari, una vintena d'individus es van barallar a cops de cadires de ferro, uns incidents que van acabar amb vidres d'alguns cotxes propers trencats. Un veí, que prefereix mantenir l’anonimat, explica que aquella nit, la baralla, "era de preveure".

“Feia més d’una hora que els ànims s’anaven encenent. Vam trucar a la policia per reclamar una patrulla, però ens van dir que no podien enviar ningú perquè no tenien efectius disponibles". El veí lamenta que "aquella nit no va venir ningú" i que, l’endemà a la nit, "van tornar a aparèixer un , tot net. Ningú al carrer. Fins que a la nit tornaven a aparèixer amb la música a tot volum, provocant”, explica el testimoni. "No es veu cap patrulla pel barri", asseguren diversos veïns. Fonts municipals, però, defensen que tots els avisos que es reben "s’atenen de manera coordinada" entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, malgrat que no els hi consta cap baralla.

Tres anys d’incivisme nocturn

Les queixes a aquest punt del barri no són nous. Fa tres anys que diversos veïns alerten de la situació: cotxes que corren al solar del davant del CAP, música, baralles, crits, consum de drogues o actes vandàlics, entre d'altres. “És impossible dormir, cada nit passa alguna cosa”, lamenta una veïna del carrer Feijóo. Fa mesos, el consistori va anunciar que, coincidint amb el projecte de rehabilitació del mercat de Campoamor i dels Jardins del Sud, es faria un reforç de l’il·luminació i la instal·lació de càmeres de videovigilància, que tindrien previsiblement "un efecte dissuasiu".Veïns demanen mesures concretes: instal·lar bandes rugoses per frenar els vehicles que corren, aplicar amb fermesa l’ordenança de civisme i, sobretot, més presència policial.

Però el malestar veïnal s’emmarca en un estiu amb plantilla policial "sota mínims". Els agents de la Policia Municipal de Sabadell han decidit no fer hores extres per desacords amb l’Ajuntament sobre les condicions laborals i el pagament de complements. La protesta arriba en ple juliol, amb la meitat de la plantilla de vacances. Ara bé, fa uns dies, fonts municipals negaven que la situació sigui tan greu com denunciava el sindicat majoritari de la policia.