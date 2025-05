Cipo celebra un 'outlet' solidari a Sabadell de grans marques a un preu solidari

Els pròxim cap de setmana, el Pati Turull de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (carrer de Gràcia, 17) tornarà a acollir una de les cites solidàries més emblemàtiques de la ciutat: la 19a edició de l’Outlet de Cipo. L’esdeveniment, que combina moda i solidaritat, reunirà novament centenars de persones amb l’objectiu de captar fons per al projecte de logopèdia de l’entitat. L’outlet estarà obert de divendres 16 a dissabte 17 de 9 h a 21 h, i diumenge 18 h de 10 h a 15 h.

Amb peces de roba i complements de marques reconegudes a preus assequibles, l’outlet s’ha convertit en un punt de trobada per als qui volen fer una compra responsable i alhora col·laborar amb una bona causa. Els beneficis es destinaran íntegrament a garantir la continuïtat del servei de logopèdia del Centre Ocupacional de Cipo, actualment destinat a dotze persones, en bona part amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’objectiu és ampliar aquest servei a més persones ateses per l’entitat.

“El recurs de logopèdia té un alt valor afegit: millora les habilitats comunicatives i l’autonomia, i això impacta directament en la qualitat de vida”, explica Zaida Rodenas, codirectora del Centre Ocupacional. Davant l’augment sostingut de casos de TEA —un 150% més en la darrera dècada a Catalunya segons el Departament de Salut—, l’entitat veu en l’outlet una eina clau per fer front a les necessitats creixents.

Més implicació, més ciutat

L’edició anterior va ser un èxit rotund, amb prop de 6.000 visitants i una recaptació de 30.000 euros. “Aquestes xifres confirmen els avantatges d’estar al centre, en una ubicació emblemàtica com el Pati Turull”, destaca Joan Madaula, president de Cipo. El creixement de l’esdeveniment també es reflecteix en la implicació creixent de comerços, entitats i voluntariat.

Enguany, una de les grans novetats és la col·laboració amb l’ESDI, que ha cedit un espai per fer el treball previ de classificació i preparació de la roba, a càrrec de persones voluntàries. La xarxa de suport també s’ha ampliat amb noves incorporacions que participaran en l’organització, el muntatge, la venda i el desmuntatge final.

A més, com en anys anteriors, l’outlet oferirà ambientació musical i servei de bar, gestionat enguany per Malapell. “L’outlet no és només venir a comprar roba a bon preu. És una experiència de ciutat i de comunitat”, remarca Núria Virgili, responsable de Captació de fons de Cipo. “És una oportunitat perquè tothom conegui la nostra tasca i s’hi pugui vincular.”