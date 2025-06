Més de 200 persones tanquen el curs del CNL a Sabadell

El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell va celebrar el dijous passat, dia 18 de juny, una festa per tancar el curs 2024-2025 al pati del casal. L'acte el va iniciar el president del CNL Sabadell i cinquè Tinent d'Alcaldessa, Lluís Matas, amb una breu presentació per donar la benvinguda als assistents i va animar els alumnes a seguir aprenent la llengua com a eina d'integració en el dia a dia de la ciutat. A més, va felicitar les entitats del teixit associatiu sabadellenc per la seva col·laboració en l'aprenentatge no formal dels alumnes.

Dues d'aquestes entitats van participar de manera activa en la celebració: els Saballuts, que van aixecar torres humanes en forma de castells, i els balladors de la Colla Sardanista Mirant al Cel, que van ballar dues sardanes i van animar els presents a apuntar-s'hi. A part de les colles, els voluntaris i els aprenents també van protagonitzar la festa, però d'una manera diferent: van poder explicar la seva experiència en el programa i van incitar els qui encara no s'hi han apuntat a fer-ho. Finalment, per acabar la celebració, es va dur a terme un refrigeri estival amb alguns aliments típics de Sabadell.