Com ens afecten les altes temperatures?

L’escalfament del planeta és de màxima actualitat. L’Acord de París 2015, dins del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va establir mesures per la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; el seu objectiu era reduir l’escalfament global del planeta, evitant superar un increment d’1,5 graus, el 2020.

La temperatura ha seguit augmentant, i les conseqüències que patim els catalans són les onades de calor, les tempestes més intenses i sequeres prolongades.

Tot plegat ens obliga a adoptar mesures de protecció. Un dels perills més freqüents, i una emergència mèdica, són els anomenats “cop de calor”, que es produeix quan la temperatura corporal augmenta i el cos no la pot regular.

Els símptomes inicials, son cansament excessiu, ganes de no fer res, augment de temperatura, malestar general, mal de cap intens. La situació s’agreuja amb un estat de confusió i desorientació, dificultat per parlar, concentrar-se i memoritzar, pell calenta i seca, pèrdua de coneixement i convulsions. El risc extrem pot ser la mort.

El millor és la a prevenció, seguint els següents consells: beure aigua cada dues o tres hores encara que no es tingui set. Evitar les begudes alcohòliques o ensucrades. Sortir al carrer les hores que la temperatura és més baixa, al matí o al capvespre. No fer activitat física intensa sota els rajos del sol. Fer servir roba clara i lleugera, i cobrir el cap amb una gorra. Aprofitar els refugis climàtics. Mantenir la casa en condicions de frescor, ben ventilada de nit i amb les persianes abaixades durant el dia. Menjar aliments de temporada, fruites i verdures. Romandre en llocs a on hi hagi ombra.

Els col·lectius més vulnerables són els infants, la gent gran i les persones afectades amb malalties cròniques.

Els cotxes amb les finestres tancades, que resten parats, sota els rajos del sol, són un perill molt important per les persones o animals de companyia que resten dins.

Qualsevol persona que noti els símptomes del cop de calor, ha de posar-se en contacte, com més aviat millor, amb el sistema d’emergències mèdiques, trucant al 061.