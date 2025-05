En Comú Podem exigeix a la Generalitat que investigui l’origen dels abocaments al riu Ripoll

Enmig de la polèmica causada per l'estat actual del riu Ripoll i l'abocament de residus a l'altura de Sabadell, En Comú Podem per mitjà del grup parlamentari dels Comuns porta els abocaments d’origen industrial del riu Ripoll al Parlament de Catalunya exigint que el govern d’Illa investigui l’origen d'aquests.

Recentment l'empresa Tintes Industriales Moix, SA - TIMSA, va ser assenyalada per la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i l’Adenc en relació amb l'origen dels abocaments. TIMSA va respondre amb un comunicat remarcant que l'empresa no existeix cap connexió entre la companyia i els abocaments. Ja que els ecologistes els van demanar que clarifiquessin si eren responsables de l'abocament d'aigües brutes al marge del col·lector més pròxim a la indústria.

La portaveu de l'empresa i sòcia, Rosvi Moix, nega els fets i ratifica que acompleixen amb totes les normatives mediambientals (de l’Ajuntament de Sabadell i de l’Agència Catalana de l’Aigua). "Tanmateix, TIMSA estudia actuar legalment contra les entitats, organismes o persones que taquin el bon nom de l’empresa així, com contra les repercussions que tot plegat pugui tenir en l’activitat de la mateixa", remarquen. Una situació marcada pel canvi d'usos aprovat al voltant del Ripoll, al qual a Plataforma en Defensa del riu Ripoll i l’Adenc s'hi van oposar.

Sabadell En Comú Podem incideix en la qüestió en el seu recent comunicat a la Generalitat, on exigeixen una investigació sobre l'origen dels abocaments a partir d'un conjunt de preguntes a resoldre. El portaveu del partit, Joan Mena, recalca: “Com molt bé diu el document de les preguntes enregistrades per al govern de la Generalitat, aquests abocaments generen escumes i deixalles que poden comprometré greument la qualitat de l'aigua i la biodiversitat del tram afectat." Recorda també l'acusació feta per la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i l’Adenc: "Les entitats apunten com a possibles responsables algunes empreses del sector tèxtil ubicades a la zona, que disposen de depuradores pròpies.”

El diputat i exalcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, va registrar el 29 de maig un total de deu preguntes dirigides al govern de la Generalitat, amb l’objectiu de reclamar explicacions i accions concretes per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Les preguntes se centren, principalment, a aclarir si s’està fent un seguiment adequat de l’estat de l’aigua del riu, si s’ha vulnerat la Directiva Marc de l’Aigua i si existeix una coordinació efectiva entre l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat per preservar la qualitat ambiental del Ripoll. Segons el grup parlamentari, la situació actual genera una “preocupació creixent” entre la ciutadania, especialment entre els veïns i veïnes del barri de Torre Romeu, que han denunciat abocaments industrials provinents de diverses empreses tèxtils de la zona.

En aquest sentit, Mena ha remarcat que “prima l’interès econòmic per damunt de l’interès ciutadà”, i ha criticat amb duresa l’actitud del govern municipal: “Això sembla més propi del Partit Popular de Rajoy que del Partit Socialista”, ha dit, en referència a l’aposta del PSC i Junts per potenciar l’activitat econòmica a la zona del riu. Segons ell, “quan diuen que al riu han de passar coses, estan pensant en com fer negoci comercial i no en transformar la zona en un entorn agradable pels veïns i veïnes de la ciutat”.

Per la seva banda, la regidora Alejandra Sandoval també ha manifestat la seva preocupació per la situació ambiental del Ripoll i ha volgut destacar “la tasca que està fent la Plataforma en Defensa del riu Ripoll”. Segons Sandoval, aquesta setmana la plataforma ha dut a terme una acció simbòlica per denunciar la hipocresia dels propietaris de les indústries de la zona. “Estan celebrant amb tot el luxe el teixit industrial de la ciutat, però es neguen a veure l’aigua extreta directament de les depuradores de les seves pròpies fàbriques, confirmant suposadament amb la seva omissió que ells en són els responsables”, ha afirmat.