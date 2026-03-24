Sabadell acollirà el Congrés Estatal d'Astronomia del 2026: "Serà un salt per arribar a més gent"

Sabadell acollirà la vint-i-setena edició del Congrés Estatal d'Astronomia aquest any. La seu central de la trobada serà l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i la finalitat de l'esdeveniment és, segons el director científic de l'organització, Albert Morral, "reunir astrònoms amateurs en l'àmbit estatal per compartir els darrers coneixements adquirits en aquest camp i fer-ne divulgació". A banda d'això, tal com exposen al web oficial, es vol fomentar la cooperació entre professionals i aficionats; potenciar la participació femenina en l'astronomia amateur, que ara és d'un 20%; fer divulgació del sector, i reforçar la relació entre participants. El programa, que és bianual i es va celebrar per darrera vegada a Sabadell el 1977, comptarà amb la presència de professionals del sector i membres totalment aficionats a l'astronomia i tot el que l'envolta: "Els experts en el tema impartiran sessions més teòriques, mentre que els amateurs farem la part més pràctica entre nosaltres", exposa Morral. Qui hi vulgui assistir, té fins al 30 de setembre de 2026 per inscriure's (fins al 31 d'agost, a preu reduït).
"Aquest congrés se celebra, normalment, a ciutats més grans, com Madrid o Pamplona, però vam considerar que després de tant temps ja tocava que se celebrés aquí i vam ser seleccionats, finalment", diu el director científic. En nombre de socis i activitats programades, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell és l'entitat amateur més gran de l'estat del sector i acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud suposarà "un gran salt perquè encara més gent del sector ens conegui", diuen. La trobada, que tindrà lloc del 9 al 12 d'octubre d'aquest 2026, comptarà amb tallers pràctics, ponències, concursos de fotos i dibuixos d'astronomia, exposició d'instrumentació d'observació, una visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Sabadell i desenes d'activitats més perquè professionals, aficionats i curiosos participin i ampliïn el seu coneixement sobre el tema. "També hi farem propostes gratuïtes i obertes a tothom qui vulgui venir", agrega.
Tot i que la celebració a la capital vallesana és un fet, encara és un projecte "molt embrionari" i no hi ha "res tancat", però calculen que hi assisteixin unes 350 persones d'arreu del país. "De vegades ha vingut algun professional reconegut a escala internacional, però principalment hi ha gent de l'àmbit nacional", diu Morral. Davant de la quantitat de gent que preveuen, des de l'Astronòmica exposen que faran ús de la sala d'actes de la Fundació 1859 Caixa Sabadell per acollir els grans esdeveniments. "Hi ha moltes propostes diverses i també coneixerem noves tècniques per explorar l'univers o les galàxies. De fet, en alguns casos s'haurà d'escollir a quin acte es vol anar perquè en farem de simultanis davant del volum d'activitats que preveiem", diu Morral. Així, tothom qui estigui interessat a ampliar el seu coneixement sobre l'espai, que marqui en vermell des del 9 fins al 12 d'octubre vinent!