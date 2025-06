El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en col·laboració amb els Ajuntaments de Sabadell i Terrassa, ha instal·lat aquesta setmana nous contenidors específics per a la recollida d’oli de cuina usat. En concret, a Sabadell se'n sumen al carrer de Praga, 65; el carrer de Sarasate amb carrer de Joan Llongueras; el carrer de Copenhaguen, 217; i el carrer de Covadonga amb Quevedo. L'òrgan supramunicipal sosté que aquesta actuació forma part de l’estratègia comarcal per fomentar la recollida selectiva i afavorir una gestió més sostenible dels residus domèstics.

El servei de recollida d’oli de cuina es presta des del Consorci de Residus a divuit municipis. Hi ha set localitats que compten amb servei de recollida Porta a porta de l’oli i els altres onze municipis compten amb un total de 220 contenidors a la via pública. Aquesta setmana se n’instal·len deu de nous. En tots els casos, l’oli usat de la cuina també es pot portar a la deixalleria o punt blau de cada municipi.

Amb tot, l’objectiu principal és acostar els punts de recollida a la ciutadania, facilitant la separació correcta dels residus i evitant que l’oli domèstic es llenci per les canonades, fet que provoca greus problemes en el clavegueram i les depuradores. Així, els nous contenidors estan distribuïts en diversos punts estratègics, i són fàcilment identificables pel seu disseny i retolació específica de color taronja.

Al Vallès Occidental, la recollida dels contenidors, el manteniment i tota la logística del servei de recollida d’oli domèstic la porta a terme CIPO per encàrrec del Consorci Residus Vallès. L’oli recollit es porta a una planta de reciclatge on es convertirà en biodièsel. Així, es valoritza un residu contaminant en un biocombustible i contribuïm a reduir els gasos d’efecte hivernacle.