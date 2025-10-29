Acord de col·laboració entre síndic i agents immobiliaris enfocat en els lloguers

El síndic municipal de greuges de Sabadell, Josep Escartín, i el col·legi i associació d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) han signat aquest dimecres un acord de col·laboració en matèria d’habitatge en un acte al Casal Pere Quart. L’objectiu del conveni, com defineix el síndic, és “que tothom sàpiga els drets i deures que té, fonamentalment en el tema dels lloguers”. A partir d’ara, qui vagi a un administrador de finques col·legiat de Sabadell trobarà un tríptic amb tota la informació bàsica a l’hora de signar un contracte, com els passos per reservar l'immoble i dur a terme la signatura del contracte.
Escartín detalla que “busquem posar una eina, molta gent no sap on ha d’anar quan creu o realment li ha passat que se li ha vulnerat un dret”, i especifica que el conveni pretén donar informació als usuaris perquè puguin afrontar la situació d’accedir a un habitatge de lloguer amb la màxima seguretat. Si arriba una queixa al síndic i no es resol d’entrada entre particulars i administradors, el síndic informarà dels passos que podran seguir les persones afectades en altres instàncies, ja que directament no té competències en aquesta matèria, però sí que pot assessorar. La presidenta del COAPI, Montserrat Junyent, ha afegit que “apostem per la qualitat i la transparència” i que, especialment en tema de lloguers, a causa dels continus canvis normatius, “la gent va molt perduda i els nostres agents també, no hi ha massa seguretat jurídica lamentablement i això ens impulsa a crear aquests canals de col·laboració per, com a mínim, arribar a conciliar situacions que poden estar enfrontades”.
Els drets que es volen protegir tenen a veure amb elements com el cobrament de les mensualitats que es demanen per anticipat a l’hora de signar un contracte. Per llei, és obligatori avançar un mes de renda de fiança legal, que el propietari ha de dipositar a l’Incasòl i el llogater té dret a demanar el comprovant d’aquest dipòsit. Addicionalment i només si es pacten en el contracte, es poden pactar dos mesos de renda addicionals de fiança. La primera mensualitat se sol pagar els primers dies de mes. El document també fa referència a altres qüestions com la liquidació de la fiança, que l'ha de fer el propietari en el termini d'un mes un cop retornat l'habitatge. Si hi ha desperfectes imputables al llogater o deutes pendents, el propietari pot descomptar aquests imports de la fiança.