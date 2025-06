La Crida repta Farrés: "Que es posin les piles per aconseguir la Caserna de Sabadell"

Si la Caserna no és de Sabadell, és culpa del PSC. Si més no, així ho creu la Crida per Sabadell. La formació alternativa considera que la sentència del Tribunal Suprem desfavorable a l'Ajuntament de Sabadell respon a un "tracte de favor" dels socialistes, i considera que el govern de Marta Farrés no fa prou per aconseguir el control de l'equipament.

El portaveu del partit, Oriol Rifer, creu que mantenir el conveni entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de Sabadell obstaculitza el control municipal de la Caserna. Sosté que el document signat per part de l'exalcalde Manuel Bustos i l'exministre Alfredo Pérez Rubalcaba és un "greuge bestial". La Crida considera que la decisió judicial implica tornar a temps de Bustos i al seu "govern absolutament lamentable".

Els tres regidors de la Crida, Aurora Murillo, Oriol Rifer i Guillem Fuster, amb més representació de la formació, davant de la Caserna

David Chao

La Crida, en canvi, defensa l'actuació del govern quadripartit (2015-19). Assegura que va actuar correctament quan va impulsar l'acord de ple per tal de prendre possessió de la Caserna i anul·lar el conveni Interior-Ajuntament. "Vam defensar l'interès general de la ciutat sobre un element de consens ciutadà", ha exposat en una roda de premsa aquest dijous.

Rifer ha recordat que l'aleshores alcalde, Maties Serracant, va viatjar a Madrid per intentar arribar a un acord amb el ministeri. "El Partit Popular que no va voler ni sentir-ne parlar", ha exposat en referència a l'aleshores ministre del ram, Juan Ignacio Zoido.

"On és la negociació del PSC?"

Rifer es pregunta si, en els sis anys al al poder, el PSC ha tingut realment voluntat de recuperar la Caserna. "On ha estat la negociació política en tots aquests anys que el PSC ha governat a la ciutat? On són ara que tenen aquesta majoria? I Junts, que està al govern, ha renunciat al patrimoni de la ciutat?", ha expressat el regidor portaveu.

La Crida considera que si hi ha governs del mateix color a Sabadell, Barcelona i Madrid s'hauria de poder arribar a un pacte. "S'han de posar les piles, que s'arremanguin i que arribin a acords", ha demanat. Segons Rifer, la recuperació de la Caserna "es pot resoldre d'un dia per l'altre" si hi ha voluntat.

Per altra banda, preguntat sobre el pacte pels pressupostos de l'Estat de 2023 entre PSOE i ERC, que establia la recuperació de la caserna de Sabadell i d'altres a Catalunya, ha afirmat: "No podem entendre que ERC faci uns acords i que estiguem aquí encara amb això".