Baixa la criminalitat a Sabadell (-9%) durant el primer trimestre del 2025

Menys delinqüència a Sabadell des de principi d'any. La criminalitat convencional va baixar un 9%, fins als 2.069 fets delictius coneguts en el primer trimestre del 2025 a la ciutat. Són al voltant de 200 successos menys que en els mesos de gener, febrer i març del 2024, segons dades del Ministeri de l'Interior, que recopila els registres de tots els cossos policials presents a Sabadell.

Les lesions per baralles o altres conflictes, per exemple, van baixar a la meitat, i van passar de 20 a 10. Una altra de les caigudes més notables van ser els robatoris amb força a l'interior d'habitatges (-44%), quedant en 65 fets consumats. En general, els robatoris violents i amb força, també en l'espai públic, van baixar, així com els furts. Alhora, van disminuir un 26% els delictes vinculats al tràfic de drogues a la ciutat. L'evolució en aquesta àrea compensa un increment molt important en la primera meitat de l'any passat (+65%), que ara torna a valors més habituals pel que fa a nombres absoluts.

Més violència sexual

En canvi, les sostraccions de vehicles continuen creixent, un 38%, i ja superen la seixantena de casos a Sabadell. Dos cotxes robats cada tres dies. Una altra de les tipologies delinqüencials que augmenta després del descens de l'any passat són els delictes sexuals, que van passar de 19 a 30, un 58% més. De fet, en aquests primers tres mesos de l'any es van denunciar catorze agressions sexuals amb penetració, el doble que en el mateix període de l'any anterior.

En una entrevista al Diari el passat mes de febrer, Enric Cervelló, cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (ABP) dels Mossos d’Esquadra, assegurava a partir de l'informe que Sabadell continua sent una ciutat segura. "Només veient les dades del Ministeri, anem molt bé", deia en conèixer com tancava l'any 2024. El responsable comparava aleshores Sabadell amb altres grans poblacions per demostrar que "la capital del Vallès no es troba en un problema de seguretat pel volum de gent que té".

En la mateixa línia, el regidor de Seguretat de Sabadell, Adrián Hernández, destaca unes dades "positives", fruit d'alguns canvis en la Policia Municipal i la coordinació amb la resta de cossos que ha permès revertir uns resultats "no tan bons" durant l'inici del 2024. "Les dades mostren que es continua treballant bé i que qualsevol fet delictiu no queda impune", un compromís de Govern local, Policia Municipal, Mossos, Policia Nacional i la resta d'actors implicats, com la ciutadania. "Encara queda feina, però el nostre compromís és que els delictes no quedin impunes i que es millorin les estadístiques anuals", reitera. En definitiva, continuar treballant per una ciutat "segura i ordenada".

Caiguda de la cibercriminalitat

Una de les lectures positives de les dades és la caiguda sostinguda de la cibercriminalitat (-22%). De fet, és una tendència que es prolonga respecte als registres del tancament d'any, quan els delictes a la xarxa van iniciar una caiguda que ara es confirma.

Aquesta és justament una de les qüestions que més preocupa els cossos policials davant la proliferació de fraus a l'altra banda de la pantalla i amb autors molt més difícils d'identificar i castigar. Les estafes per internet van tocar sostre en el segon trimestre de l'any passat i, des d'aleshores, s'han pogut reduir de manera constant.

Les dades al conjunt del país

Analitzant les mateixes xifres de criminalitat en la rodalia, Terrassa és una de les ciutats metropolitanes on ha baixat més la criminalitat convencional durant el primer trimestre de l'any, un 25%, principalment pels delictes contra el patrimoni. A Barcelona, va baixar de mitjana un 7,6% en el primer trimestre. Per sota de la realitat sabadellenca.

Al conjunt de Catalunya, els delictes sexuals van ser els que més van créixer durant el primer trimestre respecte del mateix període de l'any anterior, un 12,5%. Així, han passat de 902 a 1.015. En concret, les agressions sexuals amb penetració, les considerades més greus, van créixer prop d'un 27%, passant de 332 a 421. No obstant això, el total de delictes ha baixat un 6%, de 126.843 a 119.169. Mentre que la criminalitat convencional, la majoritària, ha baixat un 4,1%, de 105.404 a 101.085 delictes. Com a Sabadell, la cibercriminalitat ha baixat encara més, un 15%, passant de 20.760 a 16.768, sobretot les ciberestafes, que han disminuït un 19%.