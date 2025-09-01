ARA A PORTADA

Sabadell

Cua per aconseguir la T-mobilitat a l'Oficina de Sabadell

L'oficina obre de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 h

  • Cua per accedir a l'Oficina de Mobilitat -
Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 21:12

Llargues cues aquest dilluns 1 de setembre a la tarda per comprar la T-mobilitat o les targetes multiviatge de TUS a l’Oficina de Mobilitat de TUS al carrer de la Borriana.

Alguns usuaris han marxat quan des de dintre els han avisat que no els podrien atendre a tots perquè s’acostava l’hora de tancar (19 h). L'oficina obre de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

