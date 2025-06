Cuca Santos (PP): "Una ciutat insegura és una ciutat fallida"

El Partit Popular de Sabadell ha reunit més de 100 persones aquest dissabte 28 de juny, entre militants i afiliats, en un acte al barri de Can Puiggener (a la seu de la Virgen de Gracia), on han compartit una gran paella per posar punt final al curs polític i fer balanç de l’equador del mandat. Amb la presència de la regidora i portaveu local, Cuca Santos, i del diputat Juan Fernández.

L’esdeveniment ha servit com a plataforma perquè Santos exposés la seva crítica a la gestió del govern municipal liderat per Marta Farrés: “L’acció del govern durant aquests dos anys ha estat estèril”, ha afirmat. Segons ella, “els barris són els grans oblidats per part del govern de Farrés”, motiu pel qual el PP ha iniciat la campanya ‘Populars als barris’ per escoltar les queixes dels veïns i cercar solucions reals.

Entre les principals preocupacions, Santos ha posat volgut remarcar la seguretat: “Han augmentat els atracaments i robatoris en domicilis. Tot i que l’Ajuntament ho negui, aquesta inseguretat existeix”. També ha denunciat el civisme deficient, relacionant-lo amb la delinqüència: “Els actes vandàlics, la destrucció de mobiliari… si no s’aturen, escalen”. Per això, ha reclamat més efectius policials, més recursos per a la Policia Municipal i una nova comissaria: “La que tenen està plena de rates, esquerdes i paneroles”.

A més, ha denunciat problemes de mobilitat i ha defensat la necessitat de la Ronda Nord i de més zones d’aparcament. Pel que fa a l’habitatge, ha alertat: “Cada cop hi ha més gent vivint al carrer. No veiem una situació així des dels anys 80”. A causa d'aquesta situacio, el PP de Sabadell portarà dilluns al ple una moció per establir un alberg municipal.