FOTOS | Llargues cues per recollir els mocadors de la Festa Major de Sabadell

Des d'aquest matí ja es poden passar a buscar a diversos punts habilitats de la ciutat

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 11:30
Actualitzat el 03 de setembre de 2025 a les 11:32

Sabadell té ganes de la Festa Major i així ho demostren els seus ciutadans. Aquest matí, alguns punts habilitats per donar els emblemàtics mocadors de la celebració s'han omplert de desenes de persones que s'han presentat a primera hora del matí per recollir les dues unitats que es donen per cap. A part, també es poden recollir les polseres identificatives per als infants, en cas que es vulgui, tot i que només estan disponibles a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme i a l'espai de la Policia Municipal a l'Eix Macià. En poc més d'una hora ja se n'han repartit centenars, entre tots els centres cívics i l'Oficina de Turisme, i s'han format llargues cues, principalment, al punt ubicat a la Casa Duran, al Centre. 

Fotos de David Chao

