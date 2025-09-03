ARA A PORTADA
L'Animalada, a punt per fer bullir l'olla a Sabadell: "Ens hem anat consolidant i cada any ve més gent!" Redacció
Festa Major de Sabadell del 2025: concerts, barraques, propostes familiars i molt més Jan Cañadell Puigmartí
El Gran Germán promet una primera nit de Festa Major apoteòsica: "Yabadumbaaaa!" Marc Béjar Permanyer
FOTOS | Llargues cues per recollir els mocadors de la Festa Major de Sabadell
Des d'aquest matí ja es poden passar a buscar a diversos punts habilitats de la ciutat