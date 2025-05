Set curiositats de la romeria dels Ballesteros a Sabadell: de la Mezquita feta carrossa als 50 litres de xocolata

Sabadell es prepara per viure diumenge 18 la romeria, l’acte més destacat de l’any organitzat per l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros

“Fa anys, quasi ningú vestia amb la tradicional indumentària... ara, ve moltíssima gent engalanada”, expressa Paco Lesmes, un dels fundadors de l’entitat. Sabadell es prepara per viure diumenge 18 la romeria, l’acte més destacat de l’any organitzat per l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros. La festa començarà a la plaça del Doctor Robert a les 9h i culminarà a Sant Julià, en un recorregut que comptarà amb prop d’una trentena de carrosses i centenars de participants. Els carrers de la ciutat s’ompliran de música, sevillanes i tradició andalusa, convertint Sabadell en un punt de trobada de festa popular amb tres parades per a ballar: a Doctor Robert, l'avinguda de la Concòrdia i de Matadepera. Aquest serà el primer any que no hi haurà cavalls a la romeria. Repassem, en set anècdotes i curiositats, la història de la romeria dels Ballesteros a la nostra ciutat.

1. Un grup de sis persones

L’entitat neix el 1976: sis sabadellencs d’adopció procedents del poble cordovès de San Sebastián de los Ballesteros volien reunir-se i organitzar un esdeveniment per als veïns del poble que vivien a Sabadell i municipis del voltant. Així va germinar la romeria, que volia recordar la que acull anualment el seu poble d’origen. “Va ser espectacular, van venir més de 500 persones i, fins i tot, un autocar de San Sebastián de los Ballesteros”, recorda Lesmes. El que va començar sent la festa d’uns pocs, s’ha convertit en una icona per andalusos i catalans de Sabadell i comarca.

2. El 1988, punt àlgid

La romeria sempre ha captivat centenars de persones, però entre l’any 1988 i el 1990 es van assolir rècords: més de 2.000 participants. Es preveu que enguany hi participin 500 persones i una trentena de carrosses provinents de Sabadell i altres municipis.

3. Una carrossa des d’Olot!

L’eco de la romeria ha arribat ben lluny: fins i tot a Olot. Fa uns anys, hi participava una carrossa d’Olot, i el camió recorria l’AP-7 tot guarnit amb elements florals i flamencs.

4. Dissenys ben originals

La decoració de les carrosses és un dels grans reptes cada any. Pepi Herruzo és una de les encarregades de guarnir-ne, i ho fa sempre amb materials reciclats: flors de plàstic, el tradicional mantón de manila, entre d’altres. Les més originals? Fa anys, es va dissenyar la Mezquita de Còrdova i l'església de San Sebastián de los Ballesteros, que s'han endut el reconeixement de l'entitat. "El sacerdot va fer la missa a sobre el camió", recorda Paco Lesmes.

5. Qui és el patró?

Sant Isidro Labrador és el patró de la festa, i encapçala la romeria. És el patró dels agricultors, i llueix un palmó, pa i un bastó. "Al poble, tradicionalment es treia als carrers per a demanar pluja per als camps, tot i que nosaltres esperem que ens faci un bon dia", exposa Joaquin Lesmes, president de l'agrupació.

6. Sota la pluja

És el patró dels agricultors i, per tant, no és d'estranyar que porti la pluja al maig, durant la seva romeria. "Hem hagut de fer la romeria, molts cops, amb pluja... protegint-nos sobre els camions amb un paraigua", recorda Herruzo. "Aquí demanem que no plogui fins que no acabi", fa broma el president.

7. 50 litres de xocolata

Abans de començar la marxa, els Ballesteros reparteixen xurros amb xocolata entre els participants. S'arriben a sumar 50 litres de xocolata desfeta i xurros per a tothom. Uns 450 euros en esmorzar! "Encara hi ha qui repeteix!", exposen.