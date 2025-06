El diputat dels Comuns David Cid insisteix en la necessitat de connectar ferroviàriament Sabadell amb altres municipis

El diputat dels Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, ha visitat avui Sabadell per valorar els efectes del tercer suplement de crèdit aprovat ahir al Parlament i, entre altres qüestions, per defensar la necessitat d’una planificació ferroviària que permeti al Vallès superar dècades de "centralisme" en matèria de mobilitat.

Cid ha remarcat que l’acord pressupostari, en què els Comuns han tingut un paper clau, inclou partides per a la millora del transport públic i ha posat l’accent en la necessitat de prioritzar la connexió ferroviària entre Sabadell i altres ciutats del territori com Mataró, Vilafranca del Penedès o Terrassa."El Vallès, per al seu grup de població, però també per la seva dimensió, necessitarà estar millor connectat", ha assegurat, sobre el projecte de línia orbital ferroviària. El diputat ha denunciat que el model de mobilitat a Catalunya continua sent massa centralista, amb una xarxa que tendeix a pivotar únicament sobre Barcelona.

Es tracta d'una proposta que ha estat sobre la taula des de fa anys, però que mai no ha avançat en la seva tramitació. “És el moment d’arrencar amb aquesta feina", ha insistit. I ha emplaçat a tractar-ho entre la Generalitat i implicant els ajuntaments del territori. Tanmateix, Cid ha reconegut que el projecte requereix temps i una inversió elevada.

La residència pública, més a prop

La primera pedra de la residència pública de Sabadell es col·locarà aquest juliol. Així ho van acordar el Govern de la Generalitat i el grup parlamentari dels Comuns dilluns passat. Joan Mena, regidor i portaveu de Sabadell en Comú Podem, ha apuntat en la mateixa roda de premsa que "ha de ser de titularitat pública, però també de gestió pública". Alhora que ha reblat que "el projecte dona resposta a una demanda veïnal i social que fa més de 20 anys que es reclama". "La ciutat de Sabadell necessitava veure que això caminava", ha afegit Cid, per celebrar la notícia. Igualment, han recordat que "Sabadell és l'única ciutat de Catalunya de més de 200.000 habitants que no tenia ni una sola plaça pública de residència".