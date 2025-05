Exitosa desfilada solidària d'Andi Sabadell

La moda com a eina solidària. La tarda d'aquest dissabte 31 de maig, a l’Antic Mercat de Sant Joan, s'ha celebrat la desfilada inclusiva del Tot Moda 2025 organitzat per la reconeguda entitat Andi Sabadell. El punt culminant d'una jornada dedicada a la venda de moda solidària amb l'objectiu de visibilitzar a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Els participants de la passarel·la són persones vinculades a Andi: familiars, usuaris, amics i col·laboradors. "Demanem les peces de roba a diferents empreses per després fer la desfilada i la venda solidària", explica la presidenta de l'entitat, Dolors Pallàs Crespo. L'espai estava ple de gom a gom i l'emoció tant del públic com dels participants era evident, "activitats com aquestes serveixen perquè la gent conegui l'entitat" comenta Pallàs.

Aquesta desfilada és ja una data consolidada dins del calendari d'activitats solidàries de la ciutat i com recorda Pallàs, "ho fem des de fa molts anys, és un esdeveniment amb història." L’entitat, que treballa per la inclusió i el desenvolupament de persones amb discapacitat intel·lectual, veu en aquest esdeveniment una doble oportunitat: “Per l'entitat aquesta és una oportunitat per donar-nos a conèixer, i per la ciutat, una ocasió per col·laborar amb la nostra entitat”.

Cal destacar la novetat creativa d'aquesta edició: “Hem fet un taller de bijuteria i venem alguns productes elaborats per membres de l'entitat”, ha explicat Pallàs

Pels que vulguin col·laborar encara ho podran fer demà amb l'Outlet Solidari que es farà de 10 h a 14 h també a l'Antic Mercat de Sant Joan, es podrà comprar roba, complements i accessoris de primeres marques a preus molt assequibles. Tots els beneficis es destinaran a projectes d’Andi Sabadell.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: