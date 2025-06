Es desprèn un tros de façana a un habitatge de la Concòrdia

Els Bombers de Sabadell han rebut l’avís de la caiguda d'un tros d'arrebossat des d'una alçada de 2 metres al barri de la Concòrdia a les 15.14 h d'aquest dissabte 28 de juny. Concretament al número 59 de l’avinguda de la Concòrdia. Segons informen els serveis d’emergència, no hi ha més risc de despreniments i no s’han registrat ferits. Fins al lloc s’hi han desplaçat una dotació dels Bombers de Sabadell i una de la Policia Municipal. Ha estat necessària una actuació de 36 minuts, on s'ha fet el sanejament de la zona.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: