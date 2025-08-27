Detenen un home a Sabadell per estafar més de 15.000 euros fent-se passar pel fill

La Policia Nacional ha detingut un home que, presumptament, va estafar 15.610 euros a una dona de Valladolid fent servir el truc del fill que necessita ajuda. Els fets van ocórrer entre el 31 de març i l'1 d'abril i, al cap d'uns dies, la dona va anar a denunciar a la Comissaria Provincial haver estat víctima d'un engany mitjançant suplantació d'identitat per WhatsApp.
La denunciant, que era la titular del compte bancari, va rebre un missatge d'un número desconegut que es feia passar pel seu fill, al·legant que tenia problemes amb el seu mòbil i que durant uns dies es comunicaria per aquella línia. Dos dies després del primer missatge, el denunciat va sol·licitar a la víctima ajuda econòmica urgent, li va assegurar que la targeta no li funcionava i que necessitava efectuar diversos pagaments. La dona, sense comprovar la identitat del nou número, va seguir les instruccions que va rebre i va fer-li tres transferències: una de 4.680 euros, una de 7.680 i una de 3.250.
No va ser fins al cap d'unes hores que el fill li va trucar i li va assegurar que ell no havia demanat ajuda en cap moment. Posteriorment, es va iniciar el pertinent procés d'identificació i localització del delinqüent i, en veure que un dels comptes als quals es va rebre els diners tenia un titular sabadellenc, es va sol·licitar col·laboració a la Prefectura Superior de Catalunya. Tot i tenir antecedents de fa uns anys pel mateix frau, però, unes hores després de la detenció ha estat posat en llibertat.