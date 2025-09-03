Persecució de pel·lícula a un conductor que acaba detingut en xocar contra un cotxe amb policies de paisà a Sabadell

El titular 'persecució de pel·lícula' s'acostuma a utilitzar amb freqüència als mitjans de comunicació. Aquesta vegada, no és cap exageració usar-ho per a descriure la rocambolesca situació que es va viure la matinada del dimarts al dimecres a la xarxa viària que connecta Barcelona i Sabadell.
Tot va començar al voltant de les tres de la matinada. El conductor d'una furgoneta es va saltar un control a la plaça d'Alfons Comín de Gràcia (Barcelona), i va iniciar una fugida a tota velocitat fins a Sabadell. Pel camí, l'individu, de 21 anys, va llançar per la finestra una maleta amb 40 quilos d'haixix, que posteriorment van ser recuperats per agents policials en una sortida de la C-58.
Els Mossos van controlar la fugida per la ronda de Dalt i la C-58, fins que el conductor va arribar a Sabadell. Allà, concretament a la ronda d'Europa, la furgoneta que conduïa va impactar contra un vehicle policial, amb agents de paisà, que van resultats ferits lleus per la topada.
Ràpidament, l'home va ser detingut, moment en què es van destapar la resta de delictes que arrossegava. El conductor circulava sense haver-se tret mai el carnet de conduir i, a més, tenia dues ordres de detenció vigents per delictes contra la seguretat del trànsit.
Ara, se li sumaran en l'historial delictiu nous apunts després de ser arrestat acusat d'un delicte contra la salut pública, desobediència greu als agents de l'autoritat, conducció temerària, conduir sense haver obtingut el carnet i les dues ordres de recerca i detenció pendents.
Van participar en el dispositiu agents de paisà dels districtes d'Horta i de Gràcia, patrulles de Sabadell i el comandament de la regió metropolitana nord. Va ser una nit moguda per a la policia catalana.