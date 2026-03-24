Detenen un home a Sabadell, implicat en una organització relacionada amb el tràfic de droga i armes

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, van desplegar la matinada d'aquest dilluns un dispositiu que es va saldar amb almenys 14 detinguts en diversos municipis a Catalunya. Un d'ells, a Sabadell, mentre que la resta es van fer a Teià, Barcelona, Mataró, Tordera i Lloret de Mar. El dispositiu es va fer per detenir els membres d'una organització internacional presumptament implicada en el tràfic de droga, principalment marihuana, i armes. A banda, també es van detenir dues persones a Màlaga i tres més a Sofia (Bulgària), i hi ha sis investigats a Salònica (Grècia). Durant els escorcolls es van intervenir armes, dines i drogues. La investigació, d'abast internacional, està coordinada per l'Europol i continua oberta, motiu pel qual no es descarten més detencions. El dispositiu va contemplar més d'una desena d'escorcolls a localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació de Girona i Andalusia.
Per part dels Mossos, el desplegament comptava més de 200 efectius amb agents de la Divisío d'Investigació Criminal, del Grup Especial d'Intervenció (GEI), BRIMO, ARRO, científica, unitat canina, sala central i unitat de seguretat ciutadana. Segons fonts de la policia catalana, el cas està sota secret de les actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) assegura que la plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa té oberta una causa des de juliol de 2025 relacionada amb aquest dispositiu policial. Detalla que està vinculada amb suposats delictes d’organització criminal, falsedat documental, contra la salut pública i tràfic d'armes. Així mateix, també indica que la causa està declarada secreta.