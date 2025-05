Detenen a Sabadell un integrant del grup ‘trinitarios’ acusat d'homicidi i buscat per la justícia britànica

La Policia Nacional ha detingut a Sabadell un integrant del grup 'trinitarios', acusat d'homicidi i buscat per la justícia britànica. L'arrestat tenia una ordre internacional de detenció per uns fets que van passar el 14 d'abril al Regne Unit, quan presumptament hauria agredit, juntament amb cinc persones més que formaven part de la mateixa banda, a un jove d'un grup rival, que va acabar morint. Durant l'agressió, els homes haurien causat lesions de gravetat a la víctima, amb diverses punyalades a l'abdomen. Per tot plegat, el detingut es podria enfrontar a cadena perpètua.

Segons la policia, després de ser identificat com un dels presumptes autors, l'home s'hauria fugat a l'Estat espanyol, amb la intenció de fugir posteriorment a la República Dominicana, el seu país d'origen. Després de rebre aquesta informació, els agents espanyols van iniciar una investigació per localitzar-lo i detenir-lo.

Els primers resultats van permetre a la policia detectar el pròfug a la zona de l'àrea metropolitana. Durant una de les vigilàncies, es va localitzar l'home a punt d'entrar en un establiment d'hostaleria, un moment que els efectius van aprofitar per fer la identificació i arrestar-lo.