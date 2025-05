FOTOS | Desallotgen un edifici ocupat altament conflictiu a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat un bloc de pisos ocupat al carrer del Mulhacén, a Ca n'Oriac (Sabadell). L'edifici era altament conflictiu i estava en mans d'un clan familiar conegut al barri, que tenia antecedents delinqüencials. El dispositiu ha tingut lloc aquest dimecres al matí, amb una desena de furgons de l'ARRO.

Les persones que ocupaven l'edifici han posat resistència: han col·locat cotxes davant de l'immoble i han arribat a tallar el carrer en un intent d'impedir l'acció policial, segons han informat fonts de la policia catalana. Els agents han detingut una persona per atemptat contra l'autoritat. Posteriorment, els veïns han tret els seus objectes dels pisos, alguns pel balcó, i els han deixat davant de la Biblioteca del Nord, que roman tancada davant les circumstàncies.

Els Mossos han desocupat l'edifici seguint instàncies judicials. Els ocupes portaven catorze anys en els pisos, segons apunten fonts veïnals, i el primer llançament s'havia programat l'any 2019. L'edifici té tres plantes i sis immobles, que pertanyen a un privat. La propietat havia arribat a oferir diners i un lloguer social al clan perquè abandonés l'immoble sense èxit, indiquen fonts coneixedores del cas al Diari.

Tant l'Ajuntament com els Mossos d'Esquadra havien intentat mediar amb els inquilins, unes converses que mai van prosperar. "El consistori sempre ha ofert col·laboració a les famílies i els van instar a presentar papers per ajudar-los i valorar si podíem fer informes socials, però no van complir", apunten fonts municipals. De la mateixa manera, agents de la policia havien advertit des de fa setmanes que hi havia una ordre d'un jutge i que l'haurien de complir com a policia judicial.