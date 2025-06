La formació defensarà en el proper ple una moció per abordar el sensellarisme i impulsar un recurs estable d’atenció integral

El Partit Popular de Sabadell presentarà en el pròxim ple municipal una moció per fer front a la situació de persones sense llar a la ciutat mitjançant la creació d’un alberg públic municipal de caràcter permanent. La proposta parteix de la creixent “preocupació social” per la presència de persones dormint al carrer en condicions de vulnerabilitat, agreujada per la manca d’habitatge social i recursos estructurals adequats. Un model que, en diverses ocasions, el govern municipal ha descartat.

Segons el PP, Sabadell pateix una situació d’“emergència social” derivada de l’augment del sensellarisme, i considera que “és urgent reforçar les polítiques públiques” locals per garantir una resposta eficaç. La moció posa l’accent en la necessitat de disposar d’un recurs estable i de “baixa exigència”, que ofereixi allotjament digne, serveis bàsics d’higiene, alimentació i atenció sanitària i psicosocial. “No pot ser que es passi la pilota calenta a les entitats del tercer sector, és responsabilitat pública”, sosté Cuca Santos, portaveu del PP.

A més, el PP planteja l’elaboració d’un diagnòstic actualitzat sobre la situació de les persones sense llar a Sabadell, així com la creació d’un Pla Municipal Integral d’Atenció a aquest col·lectiu, amb objectius concrets i mecanismes d’avaluació.

També reclama més coordinació amb els serveis sanitaris públics, especialment en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, i exigeix a la Generalitat una major implicació institucional i financera per abordar aquesta problemàtica amb recursos concrets en matèria d’habitatge i inserció social. Finalment, la moció inclou una proposta per impulsar campanyes de sensibilització.