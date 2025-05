Els Ballesteros celebren la ‘Cruz de Mayo’ amb la tradicional benedicció de la creu

Dissabte 31 de maig, a partir de les 20 h, la Masia de Can Rull de Sabadell acollirà una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa plena de música i tradició organitzada per l’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros. Es preveu una assistència d’unes 200 persones que participaran en aquesta celebració d’arrelament cultural i religiós, especialment entre el col·lectiu sabadellenc d’origen cordovès.

L’acte començarà amb una missa rociera en honor a Sant Isidre Llaurador, patró dels agricultors, seguida per la benedicció de la creu decorada amb flors, un símbol molt arrelat a la cultura andalusa, especialment a Còrdova i Granada. Aquestes dues ciutats, marcades històricament per una llarga ocupació musulmana, conserven una gran devoció per aquesta tradició, que avui dia es manté viva a molts barris andalusos amb celebracions populars que inclouen cants, balls i devoció.

Després de la benedicció, tindrà lloc una mostra de balls tradicionals andalusos a càrrec dels cuadros de baile i el Coro Rociero de l’Agrupació, que oferiran un tastet de la cultura andalusaCom a cloenda de la jornada, els assistents gaudiran d’un aperitiu compartit.

L’acte, que compta amb accés gratuït per a totes les edats, també tindrà una vessant solidària amb la recollida d’aliments que es lliuraran a Càritas a través de la parròquia de Can Rull.