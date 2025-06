Els comuns proposen un servei de Bus Nit a Sabadell

El grup municipal denuncia les dificultats per desplaçar-se per la ciutat a partir de les 22:30 h, especialment durant els caps de setmana

Una prova pilot de Bus Nit els caps de setmana per complementar l’actual servei de la TUS. Així ho demanarà Sabadell En Comú Podem al ple de juny, una iniciativa que "pretén garantir el retorn segur i assequible a casa, especialment per a la gent jove i les famílies que no disposen de vehicle privat o que opten per alternatives més sostenibles", exposen des del grup municipal.

Sabadell En Comú Podem denuncia les dificultats actuals per desplaçar-se per la ciutat un cop finalitzat el servei d'autobusos a les 22:30 h, especialment durant els caps de setmana. La regidora Alejandra Sandoval remarca la responsabilitat de les administracions públiques per actuar en conseqüència: “Les administracions públiques han de posar-s'hi mans a l’obra per garantir la mobilitat de la gent, especialment en un context en què moltes famílies i joves de Sabadell pateixen les conseqüències d’una realitat econòmica que es tradueix tot sovint en desplaçaments cada cop més assidus.”

El portaveu del grup, Joan Mena, reforça aquesta idea: "Aquesta realitat evidencia la necessitat de connectar més i millor els barris i fer possible que qualsevol persona a Sabadell pugui moure’s amb facilitat i fluïdesa”. La mesura també es justifica des d’una perspectiva ambiental i de seguretat: ajudaria a reduir les emissions de diòxid de carboni i contribuiria a minimitzar els accidents de trànsit vinculats a l’oci nocturn, apunten des del grup.

Els comuns valoren positivament l’ampliació recent de la flota d'autobusos i consideren que aquesta proposta se situa en coherència amb l’aposta per un transport públic més eficient i accessible. "Hem d’aprofitar la valoració positiva que en fa la ciutadania d’un servei com la TUS per implementar més i millor aquest servei, tan imprescindible pels barris treballadors”, insisteix Sandoval.;

Finalment, Joan Mena conclou que la moció no només vol abordar una qüestió tècnica, sinó que defensa un model de ciutat inclusiva: “La proposta expressa clarament un projecte de ciutat específic, integrador i que no deixa cap barri enrere.”