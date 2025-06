FOTOS | Ensurt en una ferreteria de Sabadell per l'aparició d'un eixam d'abelles

La calor ha augmentat la presència d'abelles a Sabadell i sembla que serà un fenomen a l'alça, com passa cada estiu quan pugen les temperatures. Fa dues setmanes, a l'escola Industrial de Sabadell ja hi va haver un avís per l'aparició d'un eixam que s'havia instal·lat al costat de la porta de l'institut i, aquesta vegada, ha sigut a la persiana de l'aparador d'una ferreteria situada a la cantonada entre la carretera de Barcelona i el carrer de la Virgen de la Paloma. El propietari va avisar l'apicultor, que va netejar la zona per eliminar, amb garanties, el conjunt d'abelles que s'hi havien instal·lat. Tot i això, el fet va quedar en un ensurt que no va anar a més i es va poder solucionar el problema sense que escalés ni anés a més.

Fotos de Juanma Peláez

L'apicultor solucionant el problema amb les abelles

L'apicultor solucionant el problema amb les abelles

L'apicultor solucionant el problema amb les abelles

L'apicultor solucionant el problema amb les abelles

