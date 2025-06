ERC prepara el terreny per a les eleccions municipals de 2027. Els republicans volen pactar un full de ruta i un govern conjunts amb la Crida per Sabadell i En Comú Podem abans de la celebració dels comicis. "No volem fer una candidatura única, sinó un projecte de ciutat compartit entre partits que comparteixen valors i visió", ha explicat el portaveu de la formació, Gabriel Fernàndez, aquest dijous.

El republicà defensa que si les esquerres no van a la una, no es podrà batre la supermajoria del PSC i Junts a Sabadell. "Cal una alternativa real al govern actual, però no ho podrem fer sols", ha constatat Fernàndez. El Govern de Marta Farrés té 16 dels 27 regidors del ple municipal, mentre que ERC, la Crida i En Comú Podem en sumen vuit, lluny de la majoria absoluta.

El portaveu d`ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez

David Chao

ERC posa el compte enrere i es marca el repte de desbancar Farrés d'aquí dos anys. Mentrestant, els republicans volen ser el contrapès a un govern que "no té ambició, ni és d'esquerres ni catalanista". En un esmorzar de final de curs polític amb els mitjans, han tret pit d'iniciatives en l'espai públic com el pla de millora del riu Ripoll i del Raval d'Amàlia i la renovació de fanals. "No tenen el manteniment que haurien de tenir, i això és perillós", ha subratllat Fernàndez.

En clau social, ha posat el Govern en evidència per la càrrega fiscal. La número 2 dels republicans, Sílvia Renom, ha recordat que les taxes i impostos han pujat un 18% en dos anys i que les famílies de Sabadell ara han de pagar una segona taxa de residus, delegada al Consell Comarcal. "Apugen impostos i després no executen les obres. Hi ha 21 milions d'euros de 2024 sense executar", ha apuntat.

La número 2 d`ERC a Sabadell, Sílvia Renom

David Chao

ERC demana una reforma fiscal per tenir taxes "progressives i equitatives" i que el Govern abordi els problemes reals de la ciutadania, com l'accés a l'habitatge. "Porten sis anys al govern amb la promesa de construir més de 500 habitatges. N'han inaugurat 52, tots previstos pel quadripartit (2015-2019)", ha remarcat Fernàndez.

Renom ha lamentat el volum de "grans titulars i rodes de premsa" amb promeses com la futura Escola d'Infermeria a l'Artèxtil o la nova comissaria de Policia Municipal, projectes que no tenen data o s'han descartat. En lloc d'això, els republicans volen acordar una estratègia a llarg termini, pensada per a les pròximes dècades, amb els canvis a gran escala en el planejament urbanístic (POUM) i el funcionament de l'Ajuntament (ROM).

Fernàndez, Renom i el regidor Santi Valls, també present en la trobada, han reivindicat la feina feta per part d'ERC en els dos anys de mandat. "Treballem a tota la ciutat, a tots els barris, amb una visió responsable i ambiciosa", ha defensat Fernàndez, que assegura que faran "tot el possible" perquè la ciutat "tiri endavant".