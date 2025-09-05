Sabadell s’il·lumina amb l’espectacle inaugural de la Festa Major

Sabadell és llum. L’espectacle de llums i colors de la companyia de dansa Brodas Bros ha estat la cirereta del pregó de Laura Fa i Marta Pontnou d’aquest divendres de Festa Major. Amb el nom de ‘Som llum’ han deixat ben clar el protagonisme de la il·luminació en la tan esperada prèvia a la Festa Major 2025 de Sabadell.
Un xou en què la combinació dels colors primaris, els sons i ritmes electrònics i les ja icòniques coreografies del grup de dansa han il·luminat la plaça de Sant Roc.
Tot això ha estat possible gràcies a la instal·lació d’una doble tarima i d’una tela que ha servit per projectar els efectes lumínics, simulant l’efecte de repartir els ballarins en diversos compartiments tancats.
Després d’aquesta mostra tecnològica i artística, el conjunt de dansa ha baixat a l’escenari acompanyat d’un animador, en un dels moments més enèrgics de l’actuació i amb l’ajuda d’un públic totalment implicat, que ha ballat amb les melodies de pop electrònic. Els més petits, sobretot, n’han estat protagonistes, gaudint amb emoció la festa de Brodas Bros. No hi ha faltat el llançament de confeti, una prèvia genial als concerts i celebracions de la nit de divendres.
Entre el públic hi havia María José Lara, que ha destacat l’espectacle, però també n’ha fet una crítica: “El xou m’ha agradat molt, és original, però crec que queda massa curt en durada i que l’escenari hauria de ser més alt per millorar la visibilitat a la plaça”.
Més tard, les fonts ornamentals del passeig de la Plaça Major han esdevingut l’epicentre de la festa, ja que a les deu de la nit s’hi ha celebrat una nova mostra d’efectes i llums, l’espectacle: ‘Aigua, llum i música a les fonts del passeig”. Mitja hora abans de l’inici, ja s’havia format un cercle de persones al voltant de les fonts, un fet que confirmava l’expectació ciutadana i les ganes de descobrir com seria aquest joc tan particular d’aigua i llum.
La primera cançó que s’ha escoltat ha estat Mediterrània, de La Fúmiga, un dels grups que formen part del cartell musical de la Festa Major. Finalment, l’espectacle ha tancat amb la festiva La Platja, de Stay Homas i The Tyets.