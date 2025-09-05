El Rodet fa 56 voltes en un minut: “No hi havia participat mai”

El temps i les ganes de Festa Major han acompanyat en la celebració del 25è aniversari del ball del Rodet, organitzat per la Colla de Bastoners de Sabadell, que enguany bufava un quart de segle. Un any mes, la plaça de Sant Roc es tornava a omplir de famílies i curiosos disposats a veure girar el Rodet i la Bobina, els dos capgrossos protagonistes d’aquesta tradició sabadellenca que marca l’inici de la Festa Major.
Com cada any, la cita ha començat amb el concurs de voltes per a la canalla. Diversos infants es poden atrevir a carregar-se al cap la Bobina —la versió reduïda del Rodet, pensada perquè puguin participar els més petits— i provar de donar el màxim de voltes en 30 segons. El torn del Rodet, més gran i per als més grans, ha mantingut la tensió fins al final, amb un total de 25 participants. En aquesta categoria, el triomf ha estat per al Mateo que ha aconseguit fer 56 voltes en un minut i va estar guardonat amb els reconeixements del públic. “Mai hi havia participat”, assegura.
El Mateo s'ha imposat a la resta de participants amb un registre de 32 voltes en la prova inicial, de mig minut. L’emoció, però, es va reservar per a l’última fase: el ball final d’un minut, en què el mateix vencedor va tornar a carregar-se el capgròs i ha demostrat la seva resistència i tècnica davant els crits d’ànim de sabadellencs i amics. El nombre assolit —56voltes— serà també el que marcarà les salves que l’any vinent s’encendran en el seu honor: el nombre de les desenes i les unitats ho determina. L’any passat es va fixar el rècord en 65. Mentre els participants rodaven, una rotllana de pares i mares s’encarregava de vetllar per la seva seguretat. I és que, amb el capgròs al damunt, la visió queda completament tapada i l’equilibri es converteix en un repte afegit.
Amb les proves decidides, la plaça ha recuperat el protagonisme del ball popular. La música pròpia, estrenada fa 25 anys, ha tornat a sonar i tots els assistents han pogut sumar-se a la dansa del Ball del Rodet. Finalment, les salves en honor del guanyador han tancat un acte que ja és indiscutiblement un dels símbols de la Festa Major. La importància del Rodet, però, va més enllà de l’espectacle.
Tal com recorda Laia Pareras, presidenta de la Colla Bastonera, “el Ball del Rodet no només és un símbol de la Festa Major, sinó també l’origen de la mateixa colla bastonera”. En realitat, el ball de Rodet va donar el cop de sortida a la Colla Bastonera de Sabadell. Un grup d’amics va decidir fer un ball popular i, en fer-lo, van descobrir el ball de bastons. Per això, els dos balls han estat sempre vinculats.
La tradició ha evolucionat amb els anys. El 2017 es va crear la Bobina per donar cabuda als més petits. “El rodet pesa bastant i la Bobina permet que els infants hi puguin prendre part”, puntualitza Pareras. El concurs de voltes segueix un ordre fix: primer la Bobina, després el Rodet i, finalment, el desafiament d’un minut del guanyador. El rècord històric, segons la colla, se situa al voltant de les 120 voltes en seixanta segons.
Aquest 2025, l’edició ha tingut un sabor especial: la commemoració dels 25 anys del Rodet, dissenyat pel sabadellenc Efrén Montoya.