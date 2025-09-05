Volta al món a través de la música i la dansa per Festa Major

La Festa Major de Sabadell tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en un aparador de la diversitat cultural de la ciutat. Com és ja tradició, la plaça del Vallès acollirà actuacions i tallers de dansa que permetran al públic gaudir de coreografies provinents de diferents racons del planeta, mentre altres espais de la ciutat també oferiran activitats relacionades amb el ball. La iniciativa vol apropar les tradicions de comunitats i entitats culturals que formen part de la vida quotidiana de Sabadell i, alhora, donar a conèixer l’enorme riquesa artística que aporten.
Dissabte internacional
La jornada de dissabte arrencarà a les 11 h a la plaça del Vallès amb un viatge a l’Índia. El Centre Asana – Associació Catalana de Bollywood de Sabadell oferirà una mostra de dansa Bollywood i, a més, proposarà tallers participatius de dansa popular hindú, una oportunitat perquè tothom pugui endinsar-se en aquesta tradició. Sabadell és el bressol del Bollywood a Catalunya: Pooja Shrimali i la Sònia Esplugas són les principals impulsores a Sabadell de la tradició. De fet, l’escola es va fundar fa ja pràcticament vint anys, quan Esplugas va marxar a l’Índia i va conèixer de prop la cultura. El Bollywood és una fusió dels balls clàssics indis –Bharatanatyam, Kathak– amb els ritmes més moderns d’Occident.
A la tarda, els balls es dispersaran per diversos punts de la ciutat. A la plaça del Gas hi haurà un taller de danses d’arreu del món (17 h), seguit de classes de swing (19 h), mentre que el Mercat de Sant Joan acollirà un taller intensiu de tango argentí (18.30–22 h). Al mateix temps, a la plaça del Vallès, l’Associación Latinoamericana de Sabadell protagonitzarà una mostra de danses llatinoamericanes (19 h), un espectacle que repassa ritmes tan variats com la salsa, la bachata, el tango o les danses tradicionals del Perú.
“El nostre objectiu és fer un recorregut per diferents països i mostrar com les cultures es barregen en les danses de Llatinoamèrica. És una oportunitat única per explorar aquesta tradició tan rica i ampla”, expliquen des de l’entitat organitzadora, l’Associación Latinoamericana de Sabadell. La comunitat llatinoamericana és una de les més nombroses de Sabadell, amb una presència destacada de veïns procedents de Bolívia, Colòmbia, Hondures, Veneçuela, Paraguai i Equador, fet que converteix aquestes danses en un reflex fidel de la realitat de la ciutat.
La programació de dissabte es completarà amb un concert de la rondalla de Ca n’Oriac a la mateixa plaça del Vallès (20 h) i un ball de ritmes caribenys al Racó Cubà de la plaça del Gas (21 h).
Ritme andalús i peruà
L’activitat continuarà diumenge a la tarda, novament a la plaça del Vallès, amb una exhibició de danses d’Andalusia a càrrec de l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros en Catalunya (19 h). Una hora més tard, l’escenari acollirà la proposta de l’Associació Peruana de Sabadell (20 h), que portarà fins al cor de la ciutat una mostra del seu folklore més tradicional.
En paral·lel, la plaça del Gas vibrarà amb la música del Swing Time Quartet, que oferirà un concert i ballada oberta al públic (20 h).
Les jornades de dansa de Festa Major volen ser una celebració de la pluralitat cultural que conviu a Sabadell. Des dels moviments elegants del Bollywood fins als compassos passionals del tango, passant pels ritmes alegres de la salsa i la solemnitat del folklore andalús o peruà, cada proposta obre una finestra a la identitat d’un col·lectiu.
Amb la plaça del Vallès i altres espais com a escenaris principals, la ciutat viurà un cap de setmana on la música i la dansa es convertiran en llenguatge comú, capaç de trencar fronteres i de reunir sabadellencs i sabadellenques al voltant d’una mateixa festa.
Sense les danses d’Aragó
Enguany, la programació presenta un canvi significatiu: les danses d’Aragó no es faran, arran de la desaparició del Centre Aragonès de Sabadell, entitat que històricament havia mantingut viva aquesta tradició a la ciutat.
El passat mes de març el Centre Aragonès va desaparèixer de Sabadell després de 40 anys i amb 85 socis actius fent bandera de la cultura aragonesa a la ciutat i oferint un tast de les jotes aragoneses i la devoció pel Pilar. Participaven també de forma activa en la Festa Major de Sabadell.