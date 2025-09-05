Abraham Mateo: "Ser a Sabadell és una responsabilitat molt bonica"

El concert d'Abraham Mateo (San Fernando, 1998) és una de les cites més esperades de la Festa Major 2025. El cantant gadità arriba a Sabadell amb un ampli bagatge musical i consolidat com una estrella en el panorama internacional. A l'Eix Macià (dissabte, 22.30 hores) promet emocions fortes i avisa: té alguna sorpresa reservada per al públic.
Has actuat en concerts de gran format a Barcelona i altres escenaris de l'estat, però ser el cap de cartell d'una Festa Major deu ser diferent.
Sí, és clar. Una Festa Major té un rotllo diferent. És més propera, més de família, i sents a tota la ciutat bolcada. Per mi és una cosa molt especial i també una responsabilitat bonica. Em motiva molt a preparar un xou a l'alçada d'aquest afecte.
Què es trobaran els assistents? Algun secret que es pugui desvetllar?
La veritat que el directe és el que més ha evolucionat a la meva carrera. M'agrada jugar amb noves versions dels temes, fer un moment acústic íntim i, sobretot, interactuar amb el públic, que per a mi és el més important. Sempre intento fer una o dues cançons inèdites perquè la nit sigui única, que la gent se'n vagi dient: “Ep! Aquesta cançó la vam escoltar a Sabadell abans que sortís”. A més, encara que sigui la mateixa gira, els xous mai són iguals, anem canviant coses i afegint elements nous.
Suposo que no faltaran èxits com “Maníaca”, “Clavaíto”, “Tequiero”…
Ja veurem! [riu] És broma... És clar que sí. Els hits no hi poden faltar. M'encanta veure com la gent els canta amb mi, és un moment brutal.
Sonarà “Si juegas conmigo”, el darrer tema amb Juan Magán? Ell va viure una bogeria l'any passat a Sabadell, amb més de 30.000 persones.
Sí que sonarà, segur. M'encanta aquell moment de poder cantar-la amb el públic. Just vaig estar al seu estudi treballant la cançó i li vaig explicar que venia a Sabadell. Tant ell com el seu equip em van parlar de l'energia increïble que s'hi va viure. Tinc moltes ganes d'experimentar-ho també jo en primera persona.
Recentment, has guanyat premis i has mostrat noves facetes com a artista. Sents que ets en un moment de maduresa? S'està trencant l'etiqueta del 'noi guapo gadità'?
Bé, jo crec que tots anem madurant amb el temps. Continuo tenint les mateixes ganes de cantar i recórrer el món, però ara la meva visió artística és molt més clara. Es nota a les cançons, als xous i a cada detall, des de la portada d'un disc fins a la producció. Canto des dels set anys i ara soc part activa de totes les decisions. Més enllà d'etiquetes, crec que la música i el treball són allò que de debò parlen per un.
Això també es veurà sobre l'escenari aquest dissabte?
Sí, totalment. Tinc un equip de ballarins i tècnics que fa molts anys que està amb mi i que m'entén a la perfecció. Soc molt exigent amb el que passa a l'escenari, però crec que el públic ho nota i ho valora. El meu objectiu sempre és que, tant si em coneixen com si no, se'n vagin dient: “quina bona estona hem passat”.
Què diries a qui encara dubta o pensa “no és el meu estil”?
Que s'animi, de debò. Als meus xous hi ha de tot: balades, acústics, up tempos, afro... Tot amb un mateix objectiu: passar-ho bé i crear una connexió real amb la gent. Nosaltres sortim de l'escenari esgotats de donar-ho tot, però feliços. Sigui quin sigui el teu estil, crec que et sorprendràs. Us espero, Sabadell!