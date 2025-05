Alerten d'un fals treballador o voluntari que utilitza Càritas per guanyar-se la confiança de vianants i comerços de Sabadell

Càritas ha advertit en les últimes hores d'una situació que s'ha repetit darrerament als carrers de Sabadell. Almenys una persona utilitza l'entitat fent-se passar per treballadora o voluntària i així guanyar-se la confiança de la gent, a qui posteriorment demana diners o altres favors.

Segons expliquen fonts de Càritas, la situació excepcional s'ha viscut en comerços i també ha afectat vianants de la ciutat. Es desconeix, però, si es tracta d'una única persona utilitzant aquest mètode d'engany o n'hi ha més d'una. "És algú que diu formar part de Càritas per guanyar-se la credibilitat d'una persona a qui després demana quelcom", simplifiquen les veus.

Entre els arguments utilitzats, les víctimes de l'engany han vist com la persona en qüestió els demanava diners per agafar un taxi o per comprar el bitllet de l'autobús. L'entitat remarca que cap treballador ha fet cap petició als carrers. Un fet que ha obligat a emetre un comunicat per desvincular-se del presumpte estafador.

"Recordem que qualsevol persona que necessiti ajuda a la ciutat de Sabadell pot dirigir-se al carrer de la Salut, número 42, per tal de ser atesa", apunten. Alhora, afegeixen que qui vulgui col·laborar amb Càritas per ajudar a les persones que viuen en situacions de vulnerabilitat poden fer un donatiu a través dels canals oficials com la pàgina web, Bizum, una transferència bancària o dirigint-se a les parròquies i paradetes degudament identificades.